Более тысячи студентов стартуют в 11-м сезоне киберспортивной лиги Москвы

https://static.news.ru/photo/8e21dac6-5fc1-11eb-9b5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рамках Московского дня студента 25 января прошла жеребьёвка 11-го сезона Московской студенческой киберспортивной лиги (МСКЛ), по итогам которой были распределены по группам команды-участницы.

В сезоне-2020/21 будет представлено семь видов программы: FIFA 21, League of Legends, Clash Royale, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II, Dota 2 и Hearthstone. В соревнованиях примут участие 40 высших учебных заведений, 30 из которых выставили команды по всем видам программы. Общее число участников от вузов — 955 человек.

Также в соревнованиях выступят 14 колледжей, для которых создан отдельный дивизион. В общей сложности насчитывают 254 спортсмена. Ещё одна новинка 11-го сезона — лучшие команды МСКЛ попадут в зональные этапы Всероссийской киберспортивной студенческой лиги.

В финале десятого сезона МСКЛ приняли участие представители 24 вузов, которые соревновались по пяти видам программы: Dota 2 (5×5), CS:GO (5×5), Hearthstone (3×3), FIFA 20 (3×3) и StarCraft II (1×1). В общем зачёте по сумме турнирных очков победу одержала сборная Московского технологического университета МИРЭА, писал NEWS.ru.