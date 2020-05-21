Музыкальный продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская назвала известного наставника Этери Тутберидзе современной версией заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. И её сравнения небеспочвенны. Если обратиться к биографии выдающихся специалистов прошлого и современности, можно обнаружить немало пересечений. NEWS.ru рассказывает, в чём сходство Татьяны Тарасовой и Этери Тутберидзе.

Только тренерский успех

У Татьяны Анатольевны и Этери Георгиевны совершенно не задались спортивные карьеры: обеим в той или иной степени помешали травмы — кому-то в большей степени, кому-то — в меньшей.

Карьера фигуристки Тарасовой началась достаточно неплохо. Она каталась в паре с Георгием Проскуриным и за период с 1964 по 1966 годы завоевала три медали: бронзу и серебро на чемпионатах СССР и золото на зимней Универсиаде. Однако всё закончилось очень быстро: на той самой Универсиаде во время совершения круга почёта фигуристка споткнулась о дорожку и упала. В итоге — хронический вывих плеча. Тарасовой было 19 лет, когда она завершила профессиональную карьеру.

Георгий Проскуряков и Татьяна Тарасова Игорь Уткин/ТАСС

Спортивный путь Тутберидзе оказался куда более тернистым — череда травм, которые по большому счёту заставили её перейти из одиночниц в пары, смена многочисленных тренеров. Как итог, за карьеру Этери завоевала только несколько медалей на этапах Кубка Советского Союза.

И если как ни одна, ни вторая как фигуристки не состоялись, то на тренерском поприще обе добились выдающихся достижений. Особенно это касается Татьяны Анатольевны.



Тарасова как тренер является обладательницей семи олимпийских медалей. Её ученики выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы. Естественно, в медальном отношении достижения Тутберидзе являются более скромными, но это дело времени. У известного тренера подрастает не одно поколение талантливых фигуристок, которые ещё обязательно себя проявят. Главным же успехом Этери на данном этапе является то, что она вывела своих спортсменок на совершенно новый уровень. Прыжки в четыре оборота стали трендом женского фигурного катания благодаря ей.

Рабочие методы

Кажется, любой человек, даже тот, кто поверхностно знаком с фигурным катанием, может ответить на вопрос: какими методами руководствуется Этери Тутберидзе? Настолько эта тема является излюбленной среди почитателей данного вида спорта. Определённо, это подтверждают и ученики Этери Георгиевны. Основными столпами её работы являются строгость, дисциплина, требовательность и желание видеть полную самоотдачу от своих спортсменов.



А какой была Татьяна Тарасова? Сейчас аудитория фигурного катания очень сильно омолодилась. Многие просто-напросто могли ещё не родиться даже в поздний период тренерской деятельности заслуженного тренера. Поэтому остановимся на этом моменте чуть подольше.

Татьяна Тарасова Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многие её ученики с теплотой отзываются о своём наставнике (Роднина не в счёт. — NEWS.ru). Её называют «матерью» фигурного катания. Всем известны истории, как тренер вступалась за своих спортсменов, помогала им. Каждый из её подопечных мог рассчитывать на внимание к себе, на программу, составленную под него.



Но в то же время без строгости не обходилось. Татьяна Тарасова была требовательным и даже в некоторых случаях суровым тренером. Она не делала поблажек своим фигуристам, заставляла их работать по полной, не терпела несобранности. Споры, ссоры во время занятий тоже, конечно же, случались.

Единственный раз мы серьёзно повздорили дня за четыре до отлёта на Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити. У меня тогда в очередной раз жутко разболелось бедро, и я попросил её немного снизить нагрузки. Тарасова была уже на нервах — времени-то оставалось мало — и заявила: ты, мол, трус. Я не сдержался и послал её подальше. Она развернулась и — бах! — влепила мне затрещину. А потом заявила, что на Игры не полетит. Дескать, пусть сдают её билеты. Моему агенту потом пришлось вести многочасовые переговоры по телефону, чтобы уладить этот инцидент, — вспоминал самую серьёзную ссору с наставником Алексей Ягудин в интервью для «Известий».

Если бы не требовательность и умеренная жёсткость, возможно, ученики этих наставников не смогли бы добиться многих успехов.

Не свои ученики

Многие критикуют Этери Тутберидзе за то, что у неё мало своих воспитанников (NEWS.ru недавно писал об этом). В своё время Татьяне Тарасовой тоже предъявляли претензии из-за чужих учеников. Действительно, так получилось, что с самого начала она получала или к ней приходили фигуристы от кого-то. Многие из них были уже даже взрослыми, состоявшимися и прославленными спортсменами (Ирина Роднина, Оксана Грищук и Евгений Платов, Илья Кулик). Но все эти талантливые фигуристы не просто не угасали у Тарасовой, но и получали какое-то новое дыхание, которое позволяло им впоследствии успешно продолжать карьеру.

Наталья Бестемьянова и Андрей Букин Alexandr Yakovlev/Russian Look

Стоит также отметить, что одну из самых ярких своих пар Татьяна Анатольевна создала сама. Она предложила одиночнице Наталье Бестемьяновой перейти в танцы. Так образовался танцевальный союз Бестемьянова и Букин, который в 1988 году завоевал олимпийское золото (в их копилке также четыре победы на чемпионатах мира).

Любовь к своему делу

В недавнем интервью для радиостанции «Эхо Москвы» Тарасова сказала следующую фразу про Тутберидзе: «Этери является прекрасным тренером. Выдающийся тренер. У неё целая скамейка сидит — одни только девочки чего стоят. Она фанатично работает, она работает на разрыв аорты, она работает по 12 часов. Я это вообще обожаю и очень уважаю. Да, у неё тяжело работать. А кто обещал, что будет легко?».



В этой фанатичности они очень похожи. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова в прямом смысле посвятила свою жизнь фигурному катанию. Сколько часов, сколько усилий было вложено, чтобы воспитать целую плеяду талантливых фигуристов, знает только она. Но, как известно, большие достижения требуют больших усилий. В этом отношении показательна история, связанная с началом тренерской карьеры Татьяны Анатольевны.



Тарасова рассказывала, как она каждый день проводила по восемь часов на открытом катке. Казалось бы, хорошее начало! Но однажды отец, прославленный тренер по хоккею Анатолий Тарасов, ей сказал: «Как ты будешь двигаться вперед, если работаешь только по восемь часов?».