Почему Тутберидзе перестала вызывать доверие у россиян

Этери Тутберидзе потеряла доверие аудитории. И это вовсе не кликбейтовый заголовок, а достоверный факт. Исследовательский холдинг Romir на днях составил рейтинг спортсменов и тренеров, которые пользуются наибольшим доверием среди россиян. Ещё летом именитый наставник входила в десятку лучших, но за несколько месяцев выбыла из топа. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Рано или поздно «битва» с Евгением Плющенко должна была начать давать свои плоды. Из-за чего именно Тутберидзе потеряла благосклонность аудитории, рассказывает NEWS.ru.

Ещё несколько лет назад Этери Тутберидзе была одной из самых закрытых спортивных персон. Она редко появлялась в информационном пространстве, и то лишь по важным случаям — например, чтобы обозначить свою позицию в отношении ухода той или иной фигуристки. Впрочем, уже тогда наметился основной стиль именитого наставника (вспомним сюжет на Первом канале после ухода Медведевой и попавшие в Сеть личные переписки с фигуристкой). Однако всё это цветочки по сравнению с тем, что происходит сейчас вокруг Тутберидзе. И, как не тяжело догадаться, определяющую роль в этой истории сыграл Евгений Плющенко. Его очередное мощное явление на авансцене фигурного катания не только обернулось для Тутберидзе головной болью, но и заставило взглянуть на именитого наставника совсем иначе.

Евгений Плющенко Александр Вильф/РИА Новости

С момента начала «холодной войны» тренеры неоднократно обменивались резкими высказываниями в адрес друг друга. Причём участие Этери Георгиевны во всех конфликтных ситуациях было максимально активным. Вспомните самое первое серьёзное столкновение между ними. Декабрь прошлого года, Алина Загитова только объявила о приостановлении карьеры, и началось. Едва ведущие персоны фигурного катания в нашей стране успели высказаться по этому поводу (в числе высказавшихся был, конечно же, и двукратный олимпийский чемпион), как Тутберидзе в Instagram прошлась катком по Евгению Плющенко и Татьяне Тарасовой. Первого прямым текстом обвинила в попытке «купить» Загитову, Тарасовой досталось за излишнюю критику. Такого мощного «взрыва» от спокойной, уравновешенной и сдержанной в информационной среде Тутберидзе не ожидал никто, однако это было только начало.

Громкие трансферы Александры Трусовой и Алёны Косторной из группы Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко» ещё больше раскалили ситуацию. Поначалу после перехода фигуристок на первом плане в инфополе был Плющенко: он повсеместно рассказывал, чего не хватает Трусовой, называл «ужасными» программы Косторной, которые ей ставил бывший тренерский штаб. Ответ Тутберидзе, которая какое-то время воздерживалась от комментариев, был суров. Она разместила в Instagram скриншот переписки Алины Загитовой с женой Плющенко продюсером Яной Рудковской, в котором та предлагает фигуристке присоединиться к их команде. Слитые сообщения ожидаемо наделали много шума в Сети — как-никак прямое подтверждение переманивания спортсменов. Продюсер и её муж даже грозились уголовным разбирательством. До этого дело пока не дошло, но в данной истории важно другое: именно Тутберидзе, которая разместила скриншоты, стала зачинщицей нового громкого скандала.

Но и это не всё. Один из последних на данный момент неоднозначных поступков Тутберидзе был связан с замазыванием имён бывших учениц. Дело в том, что несколько недель назад двум фигуристкам — Анне Щербаковой и Алёне Косторной — было присвоено звание мастеров спорта международного класса. Команда тренера Этери Тутберидзе решила поздравить с таким достижением свою спортсменку (Щербакову). Они опубликовали приказ, но при этом замазали фамилию Косторной (понять, что чемпионка Европы была в этом приказе, помогла публикация оригинала Анной на своей страничке во «ВКонтакте»). Хорошо, истории с переманиванием спортсменов являются не самыми приятными. Поэтому в какой-то степени, с человеческой точки зрения, можно понять (но не оправдать) поведение Этери Георгиевны — сливы переписок, нападки на коллег по цеху. Но зачем доводить ситуацию до абсурда, замазывая фамилии бывших учениц? Подобное поведение совсем не красит одного из ведущих тренеров сборной России по фигурному катанию.

Естественно, все эти скандалы и разбирательства, активной участницей которых в последнее время стала Тутберидзе, не могли пройти бесследно. Люди начали замечать перемены в её поведении, что и отразилось на рейтинге, о котором писали вначале. И людей можно понять. Одно дело, когда речь касается Плющенко — человека, который любит делать шоу во всех смыслах этого слова, а другое — когда так ведёт себя человек, обладающий статусом Тутберидзе. Эмоции бывают у всех, и Этери Георгиевна, вопреки распространённому мнению об её учениках, не робот. Однако всегда должно быть чувство меры. Как бы то ни было, перепалка с Плющенко в информационном пространстве бьёт в первую очередь по авторитету самой Тутберидзе. Но разве такое ей нужно?

Сражаться нужно на льду, а не в соцсетях. Ведь в конечном итоге прав окажется тот, на чей стороне будет спортивный результат.