Почему Куклина, Казакевич и Миронова должны бежать эстафету на ЧМ

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев проанализировал выступление команды в индивидуальной гонке на чемпионате мира, где Светлана Миронова заняла пятое место. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал, что помогло ей решить проблемы в стрельбе, какими должны быть эстафетный состав и анализ выступления сборной России на чемпионате мира.

— Как оцените сегодняшнее пятое место Светланы Мироновой? Ожидали, что она справится со стрельбой?

— Ей надо было перестроиться внутренне после нехорошей ситуации со стойкой в предыдущих гонках. Был риск, что она может себя закопать этими неудачами в стрельбе, но Света перестроилась внутренне на качественную работу, забыла про те промахи и мобилизовала себя. У неё есть резервы в стрельбе, которые позволяют ей делать даже меньше чем два промаха. С одной минутой штрафа она была бы сегодня третьей.

— По крайней мере до последнего боролась с норвежкой.

— Между ними была секунда разницы. Если бы её вели на третье место, она бы отыграла эту секунду.

— Сегодня погода была намного лучше, чем в спринте и смешанной эстафете, и почти не было ветра. Насколько Миронова метеозависимая спортсменка в стрельбе?

— Мне кажется, у неё чаще проблемы возникают не при ветре, а в контактной борьбе. В прошлом году она зашла на штрафной круг в эстафете, в Эстерсунде взяла шесть запасных патронов. Когда начинается борьба, она забывает, для чего приходит на рубеж. Нужно перестроить себя на работу на рубеже от контактной борьбы и беготни за соперницами. Часто в пылу борьбы спортсменки начинают «куролесить» на рубеже. Надо перестроиться, ведь стрельба требует других качеств. Но нужно уже с лета отрабатывать эти ситуации, о чём я говорил и в других интервью. Контрольные тренировки надо проводить в виде масс-стартов, чтобы спортсменки привыкали к тому, что их ждёт.

— Что помогло Мироновой перестроиться в индивидуальной гонке?

— Я думаю, что хорошую работу провёл с ней Михаил Шашилов. Поговорил, помог проанализировать и забыть ошибки и весь негатив от предыдущих гонок. Надо отдать ему должное, что его воспитанницы — Миронова и Ирина Казакевич — сейчас находятся в хорошей форме.

— Действительно, тренерское чутьё его не подводит. В спринт рискнул поставить Казакевич и угадал, сейчас Миронову.

— Конечно, когда ты десять лет работаешь с ними, ты всё про них знаешь. Он знал, что у них классный день по самочувствию, наверное, даже лучше их самих. Спортсмен может ошибиться в своём состоянии. Перед преследованием Эмильен Жаклен думал, что он плохо себя чувствует, а потом и стрельнул четыре нуля, и убежал ото всех. Миронова и Казакевич уже попали в масс-старт, что для них хорошо, но до него ещё надо дожить. Там будет зависеть от того, кто больше сил сохранит. Кто мог сегодня поставить, что Маркета Давидова выиграет гонку на чемпионате мира с четырьмя нулями? В спринте она месила снег на штрафных кругах, а тут четыре нуля. Эберг, Вирер и Олсбу — такие опытные спортсменки, и не справились на последнем рубеже.

— 14-е место Ларисы Куклиной в этой гонке — хороший результат для неё?

Лариса КуклинаKalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press Лариса КуклинаKalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press



— Она к первому рубежу подкралась, старалась делать всё аккуратненько, испытывала боязнь. Может быть, из-за этого промах и получился. Потом она убрала с плеч этот мешок с психологическим грузом и побежала. Это её стрельба. Она способна стрелять на нули и в эстафете. Ногами на шести километрах она много не проиграет, а каждый дополнительный патрон — дополнительные десять секунд. Три допа — полминуты, и попробуй их отыграй. Ларисе уже 30 лет, она понимает, как восстановить стрельбу, если она не идёт. У кого нет за плечами такого опыта, срывы на рубеже проходят более болезненно.

— Акимова сказала, что ей не хватило соревновательной практики, что отразилось на выступлении. Может, ей стоило поехать на чемпионат Европы?

— Я двумя руками поддерживаю это предложение. Она бы там спокойно пробежала всю программу и приехала бы на чемпионат мира. Её весь декабрь дёргали, а если бы ей дали полноценно соревноваться на этапах Кубка мира, она бы по-другому выглядела. Таня очень упёртая девочка, которая способна к чемпионату мира прийти в отличном состоянии. А её всё время «мусолили», не доверяли. Вот она и пересидела. Как Лариса Куклина сказала: «Люди уходят бежать гонку, а я встаю на тренировку, а чемпионат мира идёт». В 30 лет понимаешь, что время уходит, и сидеть на скамейке запасных очень неприятно. Неизвестно, как получился через год с Олимпиадой и со следующим чемпионатом мира.

— Кого бы вы поставили в женскую эстафету?

— В данный момент Миронова и Казакевич — лучшие в команде и должны бежать эстафету. Плюс Куклина, так как ход у неё одинаковый с Кайшевой и Акимовой, но более надёжная стрельба. По четвёртому участнику надо подумать, но, скорее всего, на финишный этап надо ставить Кайшеву. Посмотрим ещё, как сингл-микст пробежит Евгения Павлова. Тут уже надо учитывать, кто как восстанавливался, какие гонки пропускал, у кого какие эмоции. Эстафета у них ровная, но и соперников много. Посмотрите, как стреляют австрийки. Сегодня ровно выступила их четвёрка — Хаузер, Иннерхофер, Дуня Здоуц и Швайгер. Они все в состоянии стрелять и бежать. Традиционно будут бороться норвежки, француженки, шведки, может быть, соберутся немки и украинки. Многое будет зависеть от того, как дело пойдёт с первого этапа. Если зацепимся, будем бороться до конца, а если отпустим на минуту, то уже шансов будет мало.

— Чемпионат ещё не закончен, а уже обсуждают причины неудач и многие эксперты говорят, что в качестве места подводки Поклюка была выбрана неудачно.

— Мы изначально все радовались, что нашли это место благодаря Королькевичу. Я знаю хорошо эту гору с бесконечными поворотами и крутыми спусками. Не каждый эту дорогу переносит комфортно. Хорошо, что болельщиков ещё нет, а если бы их возили автобусы, представляете себе столпотворение на этой узкой дороге? Получается, что команда проводит там 16 дней до чемпионата мира и 12 — во время. Итого 28 дней. Норвежцы тоже наверху живут с украинцами, они поживее выглядят. В то же время Экхофф и Йоханнес Бё уезжали готовиться в Норвегию и сейчас приносят им медали. Лэгрейда, Улсбу и Дале «колбасит» после горного сбора. Когда нет медалей на чемпионате мира, очень легко быть сильным задним умом и рассуждать, что надо было делать так или этак. При этом забываем, что во время пандемии было большой удачей забронировать эти места. Может быть, надо было остаться в Антхольце на высоте, пройти акклиматизацию на высоте 1650 метров, а потом спуститься вниз. Анализ надо делать уже после чемпионата, сравнить ситуацию с другими командами: на какой высоте они жили, где разместились на чемпионате мира. Мы в прошлом году жили в Риднауне, потом спустились и выглядели перед чемпионатом мира на рубеже нормально, а в Антхольце начался кошмар. Но рядом с нами жили чехи, которые были в порядке. Я потом попросил аналитиков изучить, кто на какой высоте готовился, чтобы на следующие годы использовать эти данные. Но чемпионат мира прошёл и никто толком никакого анализа не сделал. Также и после ноябрьского отбора надо разбирать, что получилось, а что нет, пока ничего не забыли. Аналитика должна быть хорошей.

Joel Marklund /Keystone Press Agency/Global Look Press

— Вот именно — аналитика, а не делать попытки найти лёгкие ответы на сложные вопросы и сваливать всё на одну причину.

— Да. Павлова, Кайшева, Куклина и Акимова готовились самостоятельно, но на чемпионате мира они все четверо в одном состоянии. Какую работу они выполняли? В каких горах были? Подготовка на Хмелёвских озёрах на высоте 1800 метров сработала, когда спустились в Оберхоф. В Антхольце тоже хорошо восстанавливались, приезжая с горы. Почему бы и дальше этот вариант не использовать? Но непонятно, сработал ли бы этот вариант, если бы поднялись на озеро в Антхольце на высоту 1800 метров.

— А два высотных сбора в течение месяца с небольшим — это не перебор?

— Это тоже надо учитывать. Хмелёвские озёра схожи по климату с Бакуриани, где мы готовились много лет. Это место надо включать в план подготовки к Олимпийским играм и увязывать. Вопросов много, но с ходу на них не ответишь. Нужно всё проанализировать, чтобы не допускать ошибок. А тут спустили всех полканов на Польховского и всё. Но когда он забронировал эти места, все говорили, что всё хорошо. А истинная причина может быть в самой подготовке и в стрелковой части, которая хромает. У мужчин со стрельбой серьёзные проблемы. Почему только Латыпов справляется со стрельбой, а остальные — нет?