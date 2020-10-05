По стопам Тутберидзе: фигуристки Плющенко не поделили тренера

Новоиспечённый тренер сборной России Евгений Плющенко, активно воюющий с Этери Тутберидзе в этом сезоне, походу, задался целью переплюнуть именитого наставника по всем показателям. Атмосферу в его коллективе сейчас с трудом можно назвать здоровой. Посудите сами: бронзовый призёр чемпионата Европы Александра Трусова отказалась тренироваться с Сергеем Розановым, с которым фигуристка ещё не так давно уходила из группы Тутберидзе. Причина подобного решения считывается сходу и имя ей Алёна Косторная. NEWS.ru пытается понять, что происходит в академии Плющенко. Неужели «Ангелов» попутал бес?

Вернёмся в май 2020 года. В начале последнего весеннего месяца состоялся, как казалось на тот момент (как же мы ошибались!), главный трансфер года в фигурном катании. Одна из звёзд мирового фигурного катания, «русская ракета» Александра Трусова перешла из группы именитого наставника Этери Тутберидзе к ноунейму (в тренерском отношении) Евгению Плющенко. И немаловажную роль в этой истории сыграл как раз Сергей Розанов, бывший тренер команды Этери Георгиевны (занимался в основном с юниорами).

Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным источников СМИ, именно он склонил Трусову к такому ответственному шагу. Но не стоит думать, что это всецело решение вторых лиц. Сама Трусова имела ряд недовольств в группе Тутберидзе, главная из которых заключалась в том, что, по её мнению, другим звёздным фигуристкам (Алёне Косторной и Анне Щербаковой) именитый тренер уделяет больше внимания, чем ей. Ситуация усугублялась и нестабильными выступлениями спортсменки на протяжении всего прошедшего сезона.

Улавливая настроение «русской ракеты» (и её родителей, само собой), Розанов сумел надавить на живое. Очевидно, что главное обещание заключалось в том, что Трусова станет примой в новом коллективе (а Плющенко уже дополнил картину спонсорскими контрактами и прочим). К тому же, была весомая разница между тем, чтобы уходить одной и в никуда (опять-таки держим в уме тренерский статус Плющенко) или с наставником (речь идёт о Сергее Розанове), которого ты не просто знаешь, но и который приложил в том числе свою руку в формировании тебя как спортсмена.

И по началу всё действительно складывалось наилучшим образом. Мало того, что Трусова, как и хотела, стала главной и единственной звездой в команде Плющено, так они с Розановым продолжили тесную и плодотворную работу. Тренер не только помог фигуристке восстановить её четверные прыжки, но и даже поставил ей обе программы (хотя изначально Плющенко обещал позвать иностранных специалистов). Александра, как казалось, была довольна и счастлива.

Отдельное спасибо Сергею Розанову за его труд и веру в меня. Он мало говорит о себе, предпочитая дела, а не громкие слова, но без его кропотливой и честной работы не было бы моих достижений и побед. В решающий момент он подставил мне плечо, он мой надёжный друг, — писала Трусова о Розанове в Instagram несколько месяцев назад.

Но перед самым стартом сезона в академию Плющенко перешла Алёна Косторная, и ситуация изменилась кардинально. Понятное дело, что не такого развития событий ожидала Трусова. Она бежала от Косторной не для того, чтобы через несколько месяцев снова оказаться с ней в одной группе. По сути, новоиспечённый тренер Евгений предал её, но ещё более сильное предательство было со стороны Розанова. Ведь именно он и только он вёл переговоры с Косторной. На это намекало не только совместное «хрустальное» прошлое («Хрустальный» — название катка — NEWS.ru), но и очень тёплые отношения, которые завязались между тренером и чемпионкой Европы 2020 года.

Алена Косторная Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Уже на момент перехода Косторной к Плющенко было очевидно, что произойдёт неминуемое разделение на два блока. Так оно и произошло. Сначала появилась информация о том, что Алёну Косторную и Александру Трусову развели по времени в академии Плющенко, затем на контрольных прокатах сборной России многие болельщики наверняка обратили внимание на то, кто и как выводил фигуристок. Трусова находилась в компании Евгения Плющенко, Елены Ильиных и Дмитрия Михайлова (новый молодой тренер в академии Плющенко), а Косторную провожал и встречал с выступлений Сергей Розанов, что уже на тот момент намекало на то, как распределились обязательства внутри тренерского коллектива. Информация, которая появилась 5 октября, стала лишь подтверждением очевидного — пути Розанова и Трусовой разошлись. Теперь молодой наставник занимается Косторной, а Трусову под своё крыло взял сам Плющенко.

Конечно, с одной стороны есть определённый смысл в том, что теперь Косторная занимается именно с Розановым. По тем же контрольным прокатам мы помним то, насколько в разных кондициях подошли фигуристки к новому сезону. Если Трусова выглядела в целом весьма неплохо на первых прокатах после продолжительной паузы, то Косторная была совсем на себя не похожа. Настолько, что у фигуристки пропал её фирменный тройной аксель. Если кто-то и может её вернуть в прежние кондиции, то только Розанов. Во-первых, он знает к ней подход (а к Косторной с её характером найти подход — задачка не из простых), а, во-вторых, именно он причастен к тройному акселю действующей чемпионки Европы.

Но есть и обратная сторона медали. Как бы вся эта борьба за внимание, погоня за статусом (который, на секундочку, обретается в первую очередь за счёт спортивных достижений) не обернулась для всех большой проблемой. Спортсменки должны быть в первую очередь нацелены на результат, а не на то, чтобы делить тренеров, залы, часы и прочее. Очень здорово, что и Косторной, и Трусовой попался под руку наставник, готовый выполнять все их прихоти, но как бы ситуация не вышла в конечном итоге из-под контроля. Да и само поведение фигуристок нельзя назвать образцовым. Несмотря на весь их талант, они не добились ещё чего-то невозможно, чтобы выдвигать в какие-то особенные требования.

Вроде бы «Ангелы», а ведут себя как бесы.