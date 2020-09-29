Плющенко: публикация переписки Рудковской и Загитовой подразумевает статью

https://static.news.ru/photo/f7685a96-024c-11eb-8343-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова и Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал ситуацию с обнародованием переписки между его женой продюсером Яной Рудковской и олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, которую опубликовала команда тренера Этери Тутберидзе.

Я считаю, что обнародовать чужие переписки вообще неправильно. Это, по-моему, подразумевает уголовную статью. Посмотрим, будут дальше движения или не будут, — сказал спортсмен в интервью Sport24.ru.

Скриншот появился в Instagram команды Тутберидзе. В переписке с Рудковской Загитова отклонила предложение перейти в академию Плющенко. Публикацию сопроводили подписью «Никто никого не переманивает?». Таким образом команда Тутберидзе ответила на слова Плющенко, что он не переманил Александру Трусову и Алёну Косторную.

Двукратный олимпийский чемпион при этом подчеркнул, что всячески старается избегать каких-то скандалов и конфликтов, а вместо этого предпочитает заниматься делом. Как рассказал Плющенко, сейчас достраиваются два его катка, а в его академию переходят спортсмены. Кроме того, по словам прославленного спортсмена и тренера, его «движение сейчас — это ставить программы, ставить хорошие четверные и выигрывать соревнования».

Как писал NEWS.ru, ранее Плющенко рассказал о возможности перехода японской фигуристки Рики Кихиры в его академию.