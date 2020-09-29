Плющенко рассказал о возможности перехода Кихиры в его академию

https://static.news.ru/photo/14b8e604-0245-11eb-a36a-fa163e074e61_660.jpg Рика Кихира Фото: Soenar Chamid/sportfotografie.nl/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил о том, что в его академию будут «большие переходы» и прокомментировал слухи о намерении присоединиться к его подопечным японской фигуристки Рики Кихиры.

Пока это я не комментирую, но я это не исключаю. Переходы будут. Большие переходы. Я не исключаю вообще ничего в этой жизни. И переход Кихиры, равно как и переходы других спортсменов. Они состоятся. Сейчас просто пандемия, сложно приехать из-за границы. Запросов очень много с разных стран. Сейчас пока сложности, — поделился Плющенко с порталом Sport.24.

При этом двукратный олимпийский чемпион на вопрос о том, была бы Кихира в Москве, если бы не пандемия, улыбнувшись напомнил, что пока не будет это комментировать.

Как писал NEWS.ru, ранее продюсер Яна Рудковская намекнула, что в скором времени у них с фигуристом Евгением Плющенко может появиться ребёнок или даже двойня.