https://static.news.ru/photo/854e4546-5933-11ea-b7a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два матча группового этапа женской баскетбольной Евролиги не состоятся из-за вспышки коронавируса несмотря на то, что ранее игры были перенесены из Италии в Словению.

Команды гостей сообщили европейскому отделению Международной федерации баскетбола (FIBA Europe), что не намерены отправляться в Словению в связи с опасением с распространением вируса, — сообщает официальный сайт соревнований, добавив, что дело передадут на рассмотрение судьи, который вынесет решение относительно результатов встреч.

Ранее на официальном сайте лиги было опубликовано сообщение, где указано, что встречи между «Венецией» (Италия) и «Ригой» (Латвия), «Скио» (Италия) и «Шопроном» (Венгрия) состоятся в Любляне.

На данный момент по всему миру коронавирусом заразились более 82 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что матч 27-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Милан» — «Реал», который должен состояться 3 марта, также может быть перенесён из-за эпидемии коронавируса на севере Италии.