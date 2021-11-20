Падали, но поднимались: российские фигуристки потрепали нервы на Гран-при

Ещё один этап Гран-при завершился триумфом российских фигуристок. Анна Щербакова и Алёна Косторная завоевали первое и второе места на турнире в Гренобле (Франция). И это с учётом того, что обе спортсменки начали программы с ужасных падений. Рассказываем про взлёты и падения пятого этапа Гран-при.

С самого начала соревнования во Франции начали складываться для сборной России наилучшим образом. По итогам короткой программы все три первых места заняли наши фигуристки Анна Щербакова, Алёна Косторная и Ксения Синицына. Главный же девиз россиянок в первый соревновательный день можно было бы описать фразой «Меньше риска — больше блеска». Косторная отказалась от тройного акселя в пользу чистого проката, Щербакова упростила номер, облегчив каскад. Подобная тактика сработала. Все три фигуристки откатались на высоком уровне. Однако было очевидно, что в произвольной программе без риска (читать между строк: без элементов ультра-си) не обойтись.

Упущенная бронза

Ксения Синицына не обладает элементами ультра-си. Поэтому её главной задачей было откатать всё максимально чисто. И она с этой задачей почти справилась. Ни одного падения, визуально симпатичная программа под «Ход Королевы». Впрочем, недочёты тоже были. У фигуристки зафиксировали недокруты на прыжках и неясные рёбра. Также фигуристка пока уступает во второй оценке.

Судьи поставили за прокат ученицы Светланы Пановой 128,87 балла (общая — 198,76). Оценили судьи фигуристку строго, но, наверное, на данном этапе более-менее справедливо. Ксении есть куда расти. Четвёртое место — это тоже неплохой результат.

К слову, опередила россиянку японка Вакаба Хигути. Фигуристка, которая выступала во второй разминке, выдала мощный прокат с чистейшим тройным акселем в начале программы. В итоге спортсменка установила личный рекорд в произвольной и завоевала заслуженное третье место на Гран-при во Франции.

Грусть Косторной

Алёне Косторной, которая блистала в короткой программе, не удалось сделать всё чисто в произволке. Причина — пресловутый тройной аксель. Подопечная вернула свой фирменный прыжок, но пока он у неё совсем нестабильный. И если в короткой она могла себе позволить отказаться от трикселя, то в произвольной такой возможности не было. Нет, возможность-то была, но в таком случае это было бы равнозначно досрочному поражению Щербаковой, а Алёна пока ещё продолжает бороться.

Программа началась как раз с элемента ультра-си. А точнее, с падения с него. Оно получилось очень неприятным. На лице фигуристки сразу проступило недовольство и разочарование. К счастью, это досадное падение не сказалось на оставшейся программе. Все остальные прыжковые элементы были выполнены на высоком уровне. Единственное, подвела снова дорожка шагов — только третий уровень.

Уровень её прыжков вырос. Он намного лучше, чем был некоторое время назад. Но не получился тройной аксель. Однако видно, что она улучшает свою форму. Уверена, что у неё всё получится, — сказала Наталья Бестемьянова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

После проката Алёна еле сдерживала слёзы. Но достаточно высокие баллы, несмотря на довольно грубую ошибку, смогли ей поднять настроение. Итоговый результат 221,85. Второе место.

Падение на ровном месте

Изначально Анна Щербакова заявляла на произвольную только один четверной прыжок — в этом сезоне она пока больше не выполняет. Но по ходу номера действующая чемпионка мира преподнесла сюрприз. В самом начале она начала заходить на четверной лутц, но на первом же движении, на заходе, у неё соскользнула нога (казалось бы!) и она распласталась на льду. Такого сюрприза, конечно, не ожидал никто. Падение на ровном месте... Трибуны, комментаторы — все вскрикнули от удивления.

Но Аня была бы не Аней, если бы её это досаднейшее падение сбило с толку. Она встала, отряхнулась и продолжила как ни в чём не бывало. Сразу после падения последовал четверной флип, потом ближе к концу программы Анна исполнила фирменный каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Всё чисто, всё в высоком темпе, с акцентами, хореографией.

Конечно, после номера фигуристка была расстроена, но судьи и ей смогли поднять настроение. Даже с падением она набрала больше 151 балла за произволку. Приблизиться к ней никто не смог.

Аня — человек, а не робот. Она так хотела сделать два четверых впервые в сезоне. Она пошла на два, но первый прыжок сорвался. Дальнейший прокат программы показал, что это та фигуристка, на которую можно рассчитывать. Она боец и героиня. Уникальный четверной флип, фирменный каскад тройной лутц — тройной риттбергер — всё было сделано прекрасно, — отметила Бестемьянова.

Мы всё время восхищаемся бойцовскими качествами Щербаковой. И каждый раз кажется, что вот сейчас был пик её храбрости, стойкости, непоколебимости. Но от старта к старту Аня доказывает обратное. Удивительная спортсменка!