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CAS допустил отстранённых от соревнований российских пловцов до Олимпиады 

10:18, 19 июля 2021
Вероника Андрусенко Вероника Андрусенко Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию по делу российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева. Эту информацию президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил «Р-Спорту».

По словам Сальникова, оба спортсмена смогут выступить на Олимпиаде в Токио.

14 июля 2021 года Международная федерация по плаванию (FINA) временно отстранила российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева от соревнований из-за нарушений антидопинговых правил. Подобное решение было связано с расследованием антидопингового агентства (WADA) по факту манипуляций данными Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее сообщалось, что трёхкратный призёр летних Олимпийских игр российская пловчиха Юлия Ефимова не примет участия на дистанции 200 метров брассом на Олимпиаде-2020 в Токио.

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