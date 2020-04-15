Отец российского чемпиона «Формулы-3» Шварцмана умер от коронавируса

От коронавирусной инфекции скончался Михаил Шварцман, который является отцом чемпиона «Формулы-3» россиянина Роберта Шварцмана.
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По его словам, Михаил болел уже две недели и находился в стационаре. Отцу чемпиона было 52 года.
К этому дню в мире коронавирусом заразились более 2,2 млн человек. Жертвами болезни стали свыше 154 тысяч человек. В России на 18 апреля 36 793 подтверждённых случая COVID-19. За последние сутки заболели ещё 4785 жителей страны. 3057 пациентов выздоровели и выписались из стационаров. 313 заболевшим победить коронавирус не удалось. В Москве, где наибольшее число заразившихся, случаев коронавирусной инфекции сейчас 20 754. Выздоровели 1679 человек, 148 умерли.
Как писал NEWS.ru, в субботу умер депутат Мособлдумы, у которого выявили COVID-19.
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