Отец российского чемпиона «Формулы-3» Шварцмана умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/70ebee64-81a6-11ea-985d-fa163e074e61_660.jpg Роберт Шварцман Фото: James Gasperotti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

От коронавирусной инфекции скончался Михаил Шварцман, который является отцом чемпиона «Формулы-3» россиянина Роберта Шварцмана.

Об этом сообщил портал «Чемпионат.com». О болезни родственника гонщик ранее рассказывал в Instagram.

По его словам, Михаил болел уже две недели и находился в стационаре. Отцу чемпиона было 52 года.

К этому дню в мире коронавирусом заразились более 2,2 млн человек. Жертвами болезни стали свыше 154 тысяч человек. В России на 18 апреля 36 793 подтверждённых случая COVID-19. За последние сутки заболели ещё 4785 жителей страны. 3057 пациентов выздоровели и выписались из стационаров. 313 заболевшим победить коронавирус не удалось. В Москве, где наибольшее число заразившихся, случаев коронавирусной инфекции сейчас 20 754. Выздоровели 1679 человек, 148 умерли.

Как писал NEWS.ru, в субботу умер депутат Мособлдумы, у которого выявили COVID-19.