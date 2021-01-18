Олимпийский чемпион по биатлону призвал делать ставку на молодёжь

https://static.news.ru/photo/4cc9106a-59c9-11eb-9c55-fa163e074e61_660.jpg Фото: rusbiathlon.ru

Двукратный олимпийский чемпион, бывший член правления СБР Сергей Чепиков высказался за более активное привлечение молодых биатлонистов в сборную России.

На мой взгляд, нужно активнее привлекать молодёжь, например, Анастасию Шевченко. Возможно, и юниоров не бояться привлекать. Есть очень хороший парень Даниил Серохвостов. Меня сразу поставили на Олимпийские игры, я даже на Кубке мира не выступал. Просто нужно смотреть. Если Серохвостов бежит, как наши лучшие мужчины, надо его пробовать, — приводит слова Чепикова «Советский спорт».

Также Чепиков отметил, что в основном составе сборной заметен прогресс у Эдуарда Латыпова, Матвея Елисеева и Светланы Мироновой по сравнению с прошлым годом.

Как писал NEWS.ru, стали известны изменения, которые произошли в Союзе биатлонистов России в первые полгода работы нового президента Виктора Майгурова.