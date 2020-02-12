Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова объявила о завершении профессиональной карьеры.
Сегодня я заполнила все необходимые документы в федерации о выводе из состава сборной России и завершении спортивной карьеры, — цитирует Столбову пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Она поблагодарила тренеров, федерацию и болельщиков за поддержку.
Столбова является олимпийской чемпионкой Игр в Сочи-2014 в командных соревнованиях, а также серебряным призёром соревнований в паре с Фёдором Климовым.
Ранее четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова заявила, что сделала паузу в карьере из-за проблем со здоровьем, писал NEWS.ru.
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