https://static.news.ru/photo/0c011640-4d8b-11ea-ad59-fa163e074e61_660.jpg Ксения Столбова и Андрей Новосёлов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова объявила о завершении профессиональной карьеры.

Сегодня я заполнила все необходимые документы в федерации о выводе из состава сборной России и завершении спортивной карьеры, — цитирует Столбову пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Она поблагодарила тренеров, федерацию и болельщиков за поддержку.

Столбова является олимпийской чемпионкой Игр в Сочи-2014 в командных соревнованиях, а также серебряным призёром соревнований в паре с Фёдором Климовым.

Ранее четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова заявила, что сделала паузу в карьере из-за проблем со здоровьем, писал NEWS.ru.