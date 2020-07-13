ОКР: глава РУСАДА задним числом хотел утвердить аудитора и отчётность

https://static.news.ru/photo/147f5c34-c511-11ea-ae9a-fa163e074e61_660.jpg Станислав Поздняков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус пытался задним числом утвердить аудитора и отчетность.

Для учредителей РУСАДА это стало сигналом, который позволил усомниться в представленных материалах, — сказал Поздняков журналистам.

В свою очередь, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что решение о проведении аудита финансовой отчетности в РУСАДА принято из‑за того, что в последние два года он проводился структурой, не устраивающей ОКР и ПКР.

Это нормальная практика в бизнес-структурах проводить аудит. Так получилось, что 2018-2019 годах он не проводился. Точнее проводился какой-то аффилированной структурой. Нас он не устроил, — сказал Рожков.

Поздняков добавил, что никаких действий, связанных с полномочиями генерального директора РУСАДА Юрия Гануса предприниматься не будут.

Пока Набсовет (РУСАДА) не даст свою рекомендацию, — сказал глава ОКР.

По его словам, после того, как информация станет публичной, любые органы, включая правоохранительные, посмотрят и вынесут своё решение в отношении Юрия Гануса. Набсовет РУСАДА, отметил глава ОКР, должен собраться в течение 10 рабочих дней.

Президент ОКР Поздняков ранее заявил, что углубленный аудит нашел нарушения финансовой деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Также по словам Позднякова, члены-учредители РУСАДА в рамках проверки помимо общего аудита также осуществили углубленный аудит по оценке операционной эффективности по управлению бизнес-процессами.

Ранее Telegram-канал «ПОСТПРАВДА» сообщил, что генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус за 2018 и 2019 годы мог присвоить в общей сложности 110 млн рублей. Кроме того, сообщалось, что руководители организации завышали длительность командировок, находясь на отдыхе. В свою очередь Ганус назвал это ложью, которая построена на домыслах. По его словам, у РУСАДА для коррупции вообще нет возможности, писал NEWS.ru.