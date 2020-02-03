https://static.news.ru/photo/ad29a59a-466b-11ea-b556-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Команда jfshfh178, входящая в пятёрку лучших коллектив по киберспорту среди стран СНГ, подписала контракт с киберспортивной организацией Cyber Legacy.

Таким образом, коллектив сменил название и теперь будет представлять Cyber Legacy на турнирах в дисциплине Dota 2.

Как отмечается в пресс-релизе организации, выступая под старым названием jfshfh178, по состоянию на 30 января 2020 года коллектив занимает пятое место среди команд СНГ и 25 место в общемировом зачёте DPC (Dota Pro Circuit).

Сообщается, что контракт коллективу предложен в связи с их «красивой и захватывающей игрой», и теперь, согласно соглашению, игроки поселятся в резиденции Cyber Legacy в доме в Московской области, где им будут предоставлены тренировочный зал, оснащённый топовым игровым оборудованием, комфортные спальные комнаты, зоны отдыха и развлечений, и даже СПА.

Помимо состава по DOTA 2 в конце марта 2020 будет отобрана команда по CS:GO. Спортсменам будет предоставлена полная инфраструктура и целый спектр профессиональных услуг, включающая психологов, тренеров, массажистов и других необходимых специалистов, — говорится в сообщении.

Состав команды: белорусы Никита Palantimos Гринкевич (22 года), Сергей «HappyDyurara» Хоронжий (22 года), украинцы Ярослав Pikachu Василенко (22 года), Даниил Bignu» Шеховцев (24 года) и россиянин Владимир «Chappie» Кузьменко (22 года).

Ранее был назван состав сборной России на чемпионат мира по киберспорту 2019 (IESF WC), который пройдёт с 11 по 15 декабря в Сеуле. Соревнования состоятся по трём дисциплинам: Dota 2, Tekken 7 и PES 2020, писал NEWS.ru.