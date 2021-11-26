«Ноль шансов на Олимпиаде»: Ягудин раскритиковал российских фигуристов

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине равны нулю. Спортсмен считает, что одиночники показывают средний уровень катания, а их основная проблема заключается в психологии. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

Ну нельзя так! Мы не привыкли к тому, что наши фигуристы — это какой-то средний уровень. Мы всегда стремимся, у нас великая спортивная держава, у нас всегда фигурное катание было на высочайшем уровне. Но то, что сегодня показывают наши мужчины... — возмутился Ягудин.

При этом спортсмен отметил, что потенциал у наших фигуристов высокий. На тренировках они выполняют много сложных элементов.

Ну почему они выходят на соревнования и постоянно всё срывают? Скорее всего, дело уже в психологии. Надо поискать подходы, чтобы выходить из этой ситуации. Ноль шансов. Ноль шансов, чтобы побороться на Олимпиаде с такими прокатами, — заключил он.

После короткой программы российские одиночники занимают с четвёртого по шестое место на этапе Гран-при в Сочи.

Ранее Ягудин, комментируя выступление россиянки Камилы Валиевой на Finlandia Trophy, заявил, что мировые рекорды никому не нужны.