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Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко считает, что лидер российской сборной Александр Логинов не должен объясняться перед соперниками за допинговую историю из прошлого.

По-моему, он уже всё рассказал, что лечил какую-то свою личную болезнь. Почему-то когда говорят, что используют губную помаду или занимаются сексом — этому верят, а тут... Я не совсем понимаю,...