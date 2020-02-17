Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская лыжница Наталья Непряева снялась с участия в многодневной гонке «Ски Тур» из-за проблем со здоровьем.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что у спортсменки сильная простуда.

Наталья снялась, сегодня она улетает. Жалко — не то слово, я очень расстроилась. Ещё боимся, что могла кого-то заразить, — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Ранее Непряева завоевала серебро в гонке преследования классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Чехии, писал NEWS.ru.

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