Названы лучшие яхтсмены России 2020 года

https://static.news.ru/photo/22113950-491c-11eb-8412-fa163e074e61_660.jpg Даниил Крутских Фото: gov.spb.ru

Лучшим яхтсменом года в России стал Даниил Крутских, завоевавший в 2020 году золотую медаль чемпионата мира в классе «Лазер-радиал» в Австралии и ставший первым российским спортсменом, которому удалось победить на мировом первенстве в данной дисциплине.

Кроме того, Крутских является чемпионом России в классе «Лазер», самом массовом из олимпийских классов. В борьбе за титул он опередил многократного чемпиона России, участника Олимпийских игр, многолетнего лидера сборной страны в классе «Лазер» Сергея Комиссарова.

Лучшей яхтсменкой года признана Ирина Грачёва, выигравшая многоэтапный Открытый чемпионат Франции в классе Mini в дивизионе «прото», сообщает телеканал «Матч Страна». Впервые в истории этого класса абсолютной чемпионкой стала девушка, и впервые на подиум поднялся представитель России.

В 2019 году национальную премию «Яхтсмен России» получил экипаж Дениса Грибанова и Павла Созыкина, а яхтсменкой России стала Яна Резникова, сообщал NEWS.ru.