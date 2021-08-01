Названа причина страха Тимановской перед несостоявшейся высылкой в Минск

Стала известна причина страха белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской за свою безопасность перед высылкой с токийской Олимпиады-2020 в Минск. О ней рассказал координатор Фонда спортивной солидарности Белоруссии Александр Опейкин. Его слова приводит Lenta.ru.
К ней пришли представители НОК и сказали, что у неё есть 10-15 минут, чтобы собраться, потому что нужно ехать в Минск. Это насильственная депортация. Она понимала, что если её показали по госканалам, то это уже очень тревожный знак, — сказал Опейкин.
Он добавил, что Тимановская сделала правильный шаг, обратившись в полицию в Токио.
О том, что Тимановскую насильно вывезут в Белоруссию из Токио, сообщалось 1 августа. Причина — пост в сторис Instagram о том, что белорусские чиновники «облажались». После этого спортсменка записала видеообращение с просьбой помощи у Международного олимпийского комитета (МОК).