Назван состав мужской сборной по биатлону на январские этапы КМ и Кубка IBU

https://static.news.ru/photo/cafd131a-48f2-11eb-8306-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: vk.com/alexander__loginov

Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону определился с составом команд на январские старты в рамках Кубка мира и Кубка IBU. Состав сформирован по итогам чемпионата России и Кубка страны в Ижевске.

Как сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР), на Кубке мира нашу страну представят семь спортсменов. Это Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский и Антон Бабиков. Отмечается, что Стрельцов включён в состав благодаря отличному выступлению в Ижевске, где по итогам всех гонок он набрал наибольшее количество очков. Малиновский отобрался на старты КМ по рейтингу Кубка России. Бабиков же выбран тренерским решением.

Что касается Кубка IBU, там Россию представят восемь атлетов. Это Семён Сучилов, Илья Гаврилов, Евгений Илинов, Евгений Сидоров, Рустам Каюмов, Карим Халили, Никита Поршнев и Даниил Серохвостов.

В январе состоятся три этапа Кубка мира. Пятый и шестой пройдут в Оберхофе с 8 по 10 января и с 13 по 16 января. Проведение седьмого этапа запланировано в Антхольце с 21 по 24 января.

Кубок IBU стартует в немецком Арбере — первый этап состоится 14–17 января. Там же 20–23 января пройдёт и второй этап, а третий с 27 по 31 января примет польский город Душники-Здруй.

Как ранее писал NEWS.ru, Семён Сучилов прокомментировал неудачные результаты российских биатлонистов на международных стартах, а также оценил собственные выступления. Он отметил, что не берётся объяснить, с чем связаны проигрыши лидерам.