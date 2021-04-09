Навка объяснила неудачу дочери на льду Подмосковья

https://static.news.ru/photo/dc1abb82-9b51-11eb-85a8-96000091f725_660.jpg Татьяна Навка Фото: Tatiana Navka/instagram.com

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что её шестилетняя дочь Надежда не попала в число призёров первенства Московской области по фигурному катанию из-за технической ошибки.

Турнир, прошедший 11 апреля, девочка завершила на шестом месте в своей категории.

Произошла техническая ошибка камеры, и было не видно, как она докрутила элемент, в итоге нам сняли баллы за технику — и вот такой результат, — отметила Навка в Instagram.

Она добавила, что не случись этого казуса, Надежда поднялась бы на пьедестал.

Многие пишут, что, конечно же, при таких маме и папе только первые места, но вот вам яркий пример другого. Даже с учётом того, что это всё выяснили, но результат есть результат, — подчеркнула фигуристка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Татьяна Навка опубликовала трогательное видео, где её шестилетняя дочь Надя поздравляет отца Дмитрия Пескова с Днём защитника Отечества. Девочка в лиловом спортивном костюме эмоционально читает стихи, поздравляя с праздником всех мужчин, а потом и папу. Ролик с выразительным выступлением дочери олимпийская чемпионка назвала «традиционным».