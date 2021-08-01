Насильно высылаемая с ОИ белорусская атлетка попросит политическое убежище

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую пытаются насильно вывезти из Токио за критику чиновников, будет просить политическое убежище. Об этом сообщает euroradio.
Отмечается, что спортсменка
О том, что Тимановскую насильно вывезут в Белоруссию из Токио, сообщалось ранее в воскресенье. Причина — пост в сторис Instagram о том, что чиновники облажались, из-за чего у девочек не оказалось шанса выступить на первой в жизни Олимпиаде.
Тимановская 2 августа должна была бежать дистанцию 200 метров на Олимпиаде-2020 в Токио.