Насильно высылаемая с ОИ белорусская атлетка попросит политическое убежище

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую пытаются насильно вывезти из Токио за критику чиновников, будет просить политическое убежище. Об этом сообщает euroradio.

Отмечается, что спортсменка будет пытаться остаться в Европе. Также она сказала, что функционеры претензий ей не предъявляли, просто сказали собирать вещи и ехать в аэропорт. Там с ней находится местная полиция, приехали операторы местного телеканала и ожидается приезд белорусской диаспоры.

О том, что Тимановскую насильно вывезут в Белоруссию из Токио, сообщалось ранее в воскресенье. Причина — пост в сторис Instagram о том, что чиновники облажались, из-за чего у девочек не оказалось шанса выступить на первой в жизни Олимпиаде.

Тимановская 2 августа должна была бежать дистанцию 200 метров на Олимпиаде-2020 в Токио.