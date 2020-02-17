https://static.news.ru/photo/4d913454-5142-11ea-a91a-fa163e074e61_660.jpg Денизе Херрман Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман заявила, что выигранная на чемпионате мира Александром Логиновым золотая медаль является достижением настоящего.

Она выразила надежду, что сейчас россиянин выступает «чистым», и поэтому «его победа в спринте настоящая и заслуженная». Успех Логинова не должен никем восприниматься с осуждением, заявила Херрман в интервью «Матч ТВ».

Логинов провёл великолепную гонку и был лучшим в этом спринте. <...> Да, у Александра за спиной неприятная история: по-моему, он вернулся в спорт после дисквалификации как раз в тот год, когда я перешла в биатлон. Я знаю по себе, как непросто продолжать карьеру, когда ты знаешь, что совершил в прошлом, — отметила биатлонистка.

Херрман, как и Логинов, была дисквалифицирована за допинг.

Ранее NEWS.ru сообщал, что итальянская биатлонистка Доротея Вирер завоевала золотую медаль в гонке преследования на чемпионате мира. Победительница преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 22 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Второе место заняла немка Денизе Херрман (+9,5; 3), третьей стала норвежка Марте Рёйселанд (+13,8; 3). Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая заняла 12-е место (+1.15,4; 3).