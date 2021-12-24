«Мы блатные»: дочка Тутберидзе и её партнёр ответили на вопрос о родителях
Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин заявили, что у них известные родители
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
19:58, 23 декабря 2021
Спортсмены Диана Дэвис и Глеб СмолкинФото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, в эфире Первого канала заявили, что они «блатные», так как у них известные родители. Диана является дочерью известного тренера Этери Тутберидзе, Глеб — сын актёра Бориса Смолкина.
До этого дуэт уже обвиняли в протекции со стороны Этери Тутберидзе.
Мы не читаем про себя ничего. Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители. Мы блатные, — признались фигуристы.
По итогам ритм-танца на чемпионате России Дэвис/Смолкин заняли третье место, заработав 83,99 балла. На первой строчке расположились Виктория Синицина/Никита Кацалапов (93,61), на второй — Александра Степанова/Иван Букин (88,76).
Произвольная программа в танцах на льду состоится в 12:45.
Ранее сообщалось, что Тутберидзе не смогла сдержать слёз в эфире Первого канала, рассказывая о заболевании дочери Дианы Дэвис. В детстве у спортсменки диагностировали нейросенсорную тугоухость, вызванную неправильно назначенными антибиотиками.