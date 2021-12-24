«Мы блатные»: дочка Тутберидзе и её партнёр ответили на вопрос о родителях

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Президент России Владимир Путин заявил, что женский спорт рискует перестать существовать, если в нём будут выступать сменившие пол мужчины. Как он сказал в ходе пресс-конференции, в этом вопросе «должен быть какой-то здравый смысл».

Мужчина объявляет себя женщиной и выступает, скажем, в тяжёлой атлетике или ещё по какому-то виду спорта. Женский спорт перестанет существовать совсем. Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина — женщина,...