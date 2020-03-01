https://static.news.ru/photo/330b183e-5c64-11ea-8fa9-fa163e074e61_660.jpg Яна Романова Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

Адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной Алексей Панич во время слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) заявил, что согласно заключению британских и российских экспертов, подписи Григория Родченкова в представленных Международным олимпийским комитетом (МОК) документах являются поддельными.

Безответственность и некомпетентность МОК привела к тому, что спортсмены потратили кучу своих денег и времени. В созданной чиновниками МОК только им удобной системе у спортсмена практически нет шансов доказать свою невиновность. Мы требуем от СAS создать новый прецедент и хотим справедливой компенсации морального вреда и понесённых расходов, — приводит слова Панича ТАСС.

Также адвокат отметил, что WADA также допустило многочисленные нарушения и для защиты прав спортсменов в спорте необходимо использовать презумпцию невиновности как основу защиты прав человека.

Как писал NEWS.ru, чемпионат Европы по биатлону завершился победой сборной Белоруссии в командном зачёте. В их составе три золотые медали завоевали бывшие россияне.