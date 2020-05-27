Чуть больше месяца назад международный союз конькобежцев (ISU) объявил о досрочном завершении сезона, тем самым оставив фигуристов без главного старта года — чемпионата мира. Тогда многим казалось, что хуже этого известия не может быть ничего. Оказывается, может. За последние 10 дней отменили два юниорских этапа Гран-при. Сначала сняли соревнования в Словакии, назначенные на 2-5 сентября, а теперь в Канаде (турнир, запланированный на 26-29 августа, должен был стать первым стартом в сезоне). Неужели под угрозой срыва вся юниорская серия? Будут ли последующие отмены, и как это может отразиться на взрослых соревнованиях? NEWS.ru попытался разобраться в непростой ситуации.

Изначально многие эксперты и болельщики фигурного катания догадывались, что коронавирус попытается внести некоторые корректировки в новый сезон. Как известно, юниорские этапы Гран-при начинаются обычно в конце августа — почти на два месяца раньше, чем официальные взрослые старты. Однако на фоне новостей о том, что спортивный мир постепенно возвращается к привычной жизни, появилась надежда, что все опасения останутся позади. Но у ISU, видимо, было своё видение ситуации. И тут хочется понять логику их действий.

Расписание соревнований сезона-2020/21:

Юниоры (Гран-при):

Ричмонд, Канада, 26-29 августа — отменён;

Кошице, Словакия, 2-5 сентября — отменён;

Будапешт, Венгрия, 9-12 сентября;

Иокогама, Япония, 16-19 сентября;

Острава, Чехия, 23-26 сентября;

Ташкент, Узбекистан, 30 сентября — 3 октября;

Любляна, Словения, 7-10 октября;

Чемпионат мира среди юниоров: Харбин, Китай, 1-7 марта.

Взрослые (Гран-при):

Skate America: США, 23-25 октября;

Skate Canada: Канада, 30 октября — 1 ноября;

Cup of China: Китай, 6-8 ноября;

Internationaux de France: Франция, 13-15 ноября;

Rostelecom Cup: Россия, 20-22 ноября;

NHK Trophy: Япония, 27-29 ноября;

Финал Гран-при: Пекин, Китай, 10-13 декабря;

Чемпионат Европы: Загреб, Хорватия, 25-31 января;

Чемпионат мира: Стокгольм, Швеция, 22-28 марта.

Камила Валиева (Россия) Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

В первую очередь (очень хочется в это верить) ответственные по решению принимали во внимание факт того, что многие спортсмены длительный период времени не имели возможности проводить полноценные тренировки. Все спортивные комплексы, дворцы были закрыты. Фигуристы более двух месяцев жили без льда. Это очень большой срок. С одной стороны, необходимо вернуть форму, восстановить прыжки, с другой — поставить новые программы, что тоже отнимает немало времени. Возможно, принимая во внимание все эти обстоятельства, члены федерации решили отказаться от первых этапов, чтобы юные фигуристы, не форсируя тренировочный процесс, могли подготовиться к началу нового сезона.

Посыл понятен, но зачем нужно было именно отменять этапы, почему нельзя немного сдвинуть сроки юниорского Гран-при или найти другие места для проведения соревнований (там, где ситуация намного спокойнее)? Разве это не облегчило бы жизнь всем? Как теперь организаторы хотят распределить спортсменов по этапам? Для сравнения: у взрослых на этапах Гран-при по 12 участников в каждом виде, у юниоров может быть больше 50-ти. Хотя есть мнение, что в итоге распределять никого не придётся.

Многие считают снятие этапов в Словакии и Канаде первыми шажками на пути к полной отмене серии среди юниоров. Оптимизма в этом отношении не добавляют и официальные комментарии ISU. Вице-президент организации Александр Лакерник в интервью «Р-Спорт» сказал, что ISU пытается сохранить серию юниорского Гран-при. Пытается. Но гарантий пока никаких нет.

Андрей Мозалев (Россия) Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

И тут важно понимать, что это юниорские соревнования. Отменить их куда проще, чем взрослые старты. Спрос не так велик. Отмена нанесёт удар только по спортсменам — не более того. А вот со взрослыми посложнее, но у них, к счастью, есть временная подушка безопасности. Первый старт взрослого Гран-при назначен на конец октября, и это обстоятельство, конечно, очень сильно спасает ситуацию. Поэтому под угрозой срыва на данный момент только юниорские состязания.

ISU, которая до последнего не могла определиться, как поступить с чемпионатом мира, решила сыграть на опережение. Но не поспешила ли она на этот раз? Да, иногда бывают ситуации, которые требуют перестраховки, особенно когда в них вмешивается такое непредсказуемое явление, как коронавирус. К концу августа обстоятельства могут повернуться в любую сторону: как в положительную, так и в отрицательную. Будет очень обидно, если коронавирус отступит, а соревнования так и не состоятся.