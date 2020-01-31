https://static.news.ru/photo/4c1ecc8e-440f-11ea-ad0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение о приостановлении государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) направлено на защиту интересов российских спортсменов, говорится в сообщении пресс-службы Министерства спорта РФ.

В пресс-релизе отмечается, что лишение аккредитации не повлечет дополнительных рисков и ухудшения положения легкоатлетов, имеющих индивидуальный допуск к международным соревнованиям, а также не повлияет на целостность всероссийских и межрегиональных соревнований и подготовку к ним.

В Минспорте полагают, что такое решение послужит сигналом для ВФЛА о необходимости внесения кардинальных изменений в принципы выстраивания взаимоотношений с международными спортивными организациями в целях их конструктивного развития.

При устранении обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия государственной аккредитации ВФЛА, действие государственной аккредитации будет возобновлено, — сказано в сообщении.

Министр спорта РФ Олега Матыцин 31 января по итогам внеочередного заседания Комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций подписал приказ о приостановлении государственной аккредитации ВФЛА, писалNEWS.ru.