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Известный российский тренер по плаванию Глеб Петров скончался 2 октября на 83-м году жизни.

О трагедии сообщила пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП). В заявлении на сайте президент ВФП Владимир Сальников выразил соболезнования коллегам, родным и близким Петрова. Это большая утрата для всех нас и...