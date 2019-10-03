Российская фигуристка Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на международном турнире Shanghai Trophy, который проходит в Шанхае.
Россиянка за своё выступление в короткой программе набрала 72,16 балла. На втором месте идёт Элизабет Турсынбаева из Казахстана, набрав 69,24 балла, на третьем — Лим Ын Су из Южной Кореи, у которой 62,87 балла.
Произвольная программа пройдёт 4 октября.
Бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в парном катании российский фигурист Александр Энберт приостановил выступления из-за рекомендации врачей, писал News.ru.
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