Мама Скопцовой заявила, что не обязана извиняться перед дочкой Тутберидзе

Наталья Скопцова, мама российской фигуристки Анастасии Скопцовой, заявила, что она не обязана извиняться перед парой Диана Дэвис (дочь Этери Тутберидзе) и Глеб Смолкин. Она считает, что никого не осуждала ни по внешнему признаку, ни по профессиональным данным. Также она отметила, что не критиковала судейскую бригаду. Своими мыслями Наталья Скопцова поделилась на странице в Instagram.

Ранее она написала, что Дэвис и Смолкин точно выступят в командном турнире на Олиспиаде-2022.

Извиняются обычно если кого-то обидели! В моём комментарии нет осуждения каких-то конкретных спортсменов. <...> В моём комментарии не было осуждения касаемо внешности спортсменов, также в моём комментарии отсутствовала критика в адрес судейской бригады соревнований. В моём комментарии отсутствовала критика вообще кого-то! — написала Наталья Скопцова.

Дебютанты взрослых соревнований Дэвис и Смолкин победили в Польше с результатом 199,90 баллов. Они установили личные рекорды в ритм-танце, произвольном танце и по сумме двух программ.

Ранее сообщалось, что американский журналист Дэвид Лис выразил мнение, что судьи лояльно оценивали выступления Дианы Дэвис, дочери известного тренера Этери Тутберидзе, не только в нынешнем, но и в прошлом сезоне.