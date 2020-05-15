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Максим Ковтун сделал выбор между Орсером и Тутберидзе

14:42, 31 мая 2020
Максим Ковтун Максим Ковтун Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратный серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Максим Ковтун рассказал, в какой тренерской команде ему хотелось бы поработать.

Разрываюсь сейчас между Брайаном Орсером и Этери Тутберидзе. У обоих тренеров очень сильные стороны, и хотелось бы освоить их внутренние секреты. Наверное, всё-таки на работу Тутберидзе я бы хотел посмотреть больше всего в мире, — цитирует Ковтуна «Газета.ru».

Ковтун отметил, что, по его мнению, у Орсера больше свободы в действиях спортсмена, а у Тутберидзе больше чёткости и дисциплины.

Фигурист завершил спортивную карьеру в апреле 2019 года и перешёл на тренерскую работу.

Ранее NEWS.ru писал, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал Александру Трусову после перехода из тренерской группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

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