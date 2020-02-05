https://static.news.ru/photo/29f7bcb8-4808-11ea-988b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЛЫЖНЯ РОССИИ в Тюмени/vk.com

Гонка «Лыжня России», которая должна была пройти в Тюмени 8 февраля, перенесена на неопределённое время.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями, а также в целях профилактики роста заболеваемости ОРВИ и гриппом «Лыжня России» переносится, — говорится в заявлении на сайте городской администрации.

Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) из-за коронавируса перенесла чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении с 2020-го на 2021 год. Соревнования должны были начаться 13 марта в китайском Нанкине, писал NEWS.ru.