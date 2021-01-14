Лунёв готов написать гимн для российских спортсменов на Олимпиаду-2020

Российский композитор Александр Лунёв, написавший Дмитрию Билану песню для Евровидения, с которой исполнитель занял второе место, считает, что для Олимпиады необходимо создать отдельную композицию.
Как можно с «Катюшей» выступать? Простите, я бы подумал и не трогал советский период времени. Но и современного ничего особенного нет. Ну, если выбрали песню, то дальше первым делом надо определить исполнителя, затем мелодический лад, структуру, форму. Я считаю, на Олимпиаду нужно писать новую композицию, которая будет иметь отношение непосредственно к спорту. Если бы ко мне обратились, я бы согласился на такую задачу, — сказал Лунёв корреспонденту NEWS.ru.
Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира — под флагом России в течение двух лет, до 16 декабря 2022 года. Также нельзя использовать гимн России в качестве музыкального сопровождения. Поэтому комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила исполкому ОКР использовать «Катюшу» вместо гимна в ближайшие два года.
А вот музыкант Юрий Лоза прокомментировал данные о том, что популярная мелодия «Катюша» может заменить гимн России на чемпионатах мира и Олимпийских играх. По его словам, песня сможет легко заменить гимн, писал NEWS.ru.