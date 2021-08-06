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Лукашенко обвинили в нарушении олимпийского перемирия из-за Тимановской

10:30, 06 августа 2021
Лукашенко обвинили в нарушении олимпийского перемирия из-за Тимановской
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на происшествие с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. На своей странице в Twitter он сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко нарушил олимпийское перемирие.

Ещё один гордый представитель белорусской нации оказался вынужден бежать из страны в результате действий режима Лукашенко и нарушения им олимпийского перемирия, — написал Боррель.

Он признался, что вздохнул с облегчением, когда увидел, что спортсменка без происшествий добралась до пункта назначения.

Напомним, легкоатлетка должна была отправиться в Польшу, однако в последний момент пересела на самолёт, который следовал до Вены, столицы Австрии.

Новость о том, что Тимановскую насильно вывезут в Белоруссию из Токио, появилась 1 августа. На странице своего Instagram она раскритиковала правительство за то, что те «облажались» с допинг-тестами, из-за чего некоторые спортсменки не смогли отправиться на первую в жизни Олимпиаду, а ей сообщили о необходимости участвовать в эстафете 4×400. Позже она попросила политическое убежище. Спортсменка призналась, что изначально не планировала это делать. 

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