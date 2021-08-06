Лукашенко обвинили в нарушении олимпийского перемирия из-за Тимановской

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на происшествие с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. На своей странице в Twitter он сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко нарушил олимпийское перемирие.

Ещё один гордый представитель белорусской нации оказался вынужден бежать из страны в результате действий режима Лукашенко и нарушения им олимпийского перемирия, — написал Боррель.

Reassured to see that the athlete Krystsina #Tsimanouskaya arrived safe in Poland.



One more proud Belarusian has however been forced to flee her own country due to the actions of the Lukashenko regime and Olympic truce been violated. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 5, 2021

Он признался, что вздохнул с облегчением, когда увидел, что спортсменка без происшествий добралась до пункта назначения.

Напомним, легкоатлетка должна была отправиться в Польшу, однако в последний момент пересела на самолёт, который следовал до Вены, столицы Австрии.

Новость о том, что Тимановскую насильно вывезут в Белоруссию из Токио, появилась 1 августа. На странице своего Instagram она раскритиковала правительство за то, что те «облажались» с допинг-тестами, из-за чего некоторые спортсменки не смогли отправиться на первую в жизни Олимпиаду, а ей сообщили о необходимости участвовать в эстафете 4×400. Позже она попросила политическое убежище. Спортсменка призналась, что изначально не планировала это делать.