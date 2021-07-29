Лучше не возвращайтесь: Лукашенко погрозил команде Белоруссии на Олимпиаде

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Российская гимнастка Ангелина Мельникова, которая стала олимпийской чемпионкой в командном многоборье и бронзовым призёром в личном многоборье, высказалась о решении американки Симоны Байлз сняться с Олимпиады в Токио. Её слова приводит Sports.ru.

По мнению Мельниковой, без Байлз на соревнованиях было интереснее выступать, потому что это была борьба за золото. Конечно, так намного интереснее, когда ты борешься за золото, а не за серебро-бронзу...