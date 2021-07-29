Лучше не возвращайтесь: Лукашенко погрозил команде Белоруссии на Олимпиаде
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:15, 30 июля 2021
Александр ЛукашенкоФото: president.gov.by
Читайте нас в Google Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к спортсменам страны, которые выступают на летней Олимпиаде в Токио и пока не выиграли ни одной медали. О его предупреждении сообщает БелТА.
Подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами, стоит ли вам туда ехать вообще. Потому что если вы туристами туда съездите и вернётесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь. Это я вам говорю как президент страны, а не руководитель общественной организации. Понимайте меня, как хотите, — цитирует агентство Лукашенко.
Ранее стало известно, что Александр Лукашенко раскритиковал спортсменов своей страны за жажду наживы и политические взгляды. По его словам, они сидят и от безделья тычут в свои айфоны, и «все — за БЧБ». БЧБ расшифровывается, как бело-красно-белый флаг, символ белорусской оппозиции.