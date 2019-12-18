https://static.news.ru/photo/b6b475f2-21dd-11ea-a5fd-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Alexander Shemetov/Global Look Press

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал стартовый лист мужской спринтерской гонки на 10 км. Она состоится 19 декабря в рамках третьего этапа Кубка мира в Анси (Франция).

Три лучших российских биатлониста нынешнего сезона отправятся на трассу практически друг за другом. Первым возьмёт старт Александр Логинов, у него 30-й стартовый номер. Следом уйдёт Матвей Елисеев (№ 31), а спустя ещё минуту — Евгений Гараничев (№ 33). После него в гонку отправится лидер Кубка мира норвежец Йоханнес Бё (№ 34). Француз Мартен Фуркад стартует в первой группе под 9-м номером. Об этом сообщается в Twitter IBU.

Три других российских биатлониста получили следующие стартовые номера: Дмитрий Малышко — № 51, Эдуард Латыпов — № 69, Никита Поршнев — № 85. Всего для участия в гонке, старт которой назначен на 16.15 по мск, заявлены 103 спортсмена.

Conditions are not easy for wax teams here in #ALGB19 , who will have found the best set up tomorrow? Will bib play a role? Check it out as we are one day away from @BiathlonALGB start, tomorrow with a men sprint! pic.twitter.com/SIAX8Dqqfc — IBU World Cup (@IBU_WC) 18 декабря 2019 г.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в этом году тренерский штаб сборной России решил избежать перестановок в составе на протяжении всего декабря, но при этом спортсменам надо выполнить суровые критерии отбора на январские соревнования. Чтобы гарантировать себе там место, нужно закончить декабрь либо в топ-25 на Кубке мира, либо дважды попасть в топ-15 в отдельных гонках. Пока это условие выполнили три лидера сборной: Светлана Миронова, Александр Логинов и Матвей Елисеев.