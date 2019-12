Три лучших российских биатлониста нынешнего сезона отправятся на трассу практически друг за другом. Первым возьмёт старт Александр Логинов, у него 30-й стартовый номер. Следом уйдёт Матвей Елисеев (№ 31), а спустя ещё минуту — Евгений Гараничев (№ 33). После него в гонку отправится лидер Кубка мира норвежец Йоханнес Бё (№ 34). Француз Мартен Фуркад стартует в первой группе под 9-м номером. Об этом сообщается в Twitter IBU.

Три других российских биатлониста получили следующие стартовые номера: Дмитрий Малышко — № 51, Эдуард Латыпов — № 69, Никита Поршнев — № 85. Всего для участия в гонке, старт которой назначен на 16.15 по мск, заявлены 103 спортсмена.