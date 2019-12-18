19 декабря во Франции стартует третий этап Кубка мира. На трассе будет жарко, россиянам предстоит бороться не только за медали, но и за место в команде, немцы устраивают кадровую революцию, а Союз биатлонистов России (СБР) не смог найти деньги на выступления юниоров.

Отбор суров и слезам не верит

В этом году тренерский штаб сборной России решил избежать перестановок в составе на протяжении всего декабря, но при этом спортсменам надо выполнить суровые критерии отбора на январские соревнования. Чтобы гарантировать себе там место, нужно закончить декабрь либо в топ-25 на Кубке мира, либо дважды попасть в топ-15 в отдельных гонках. Пока это условие выполнили три лидера сборной: Светлана Миронова, Александр Логинов и Матвей Елисеев. Хорошие шансы по итогам этапа отобраться напрямую у Евгения Гараничева (одно попадание в топ-15 и 24-е место в тотале), Ларисы Куклиной (одно попадание в топ-15 и 23-е место в тотале) и Екатерины Юрловой (28-е место в тотале). Остальным нужно будет блестяще выступить в спринте и преследовании, чтобы как минимум пробиться в масс-старт и либо улучшить своё место в общем зачёте, либо дважды оказаться среди 15 лучших в отдельных гонках.

Ещё по одному гарантированному месту на январских этапах Кубка мира получат лидеры российской команды на Кубке IBU. У женщин на это место претендуют Ирина Старых, Екатерина Глазырина и Анастасия Поршнева. Не исключено, что руководство СБР нарушит свои принципы в пользу Поршневой, так как она моложе и не имеет за плечами допинговой истории. У мужчин таким явным лидером является Карим Халили. Ощутимые шансы потеснить его есть, пожалуй, только у Кирилла Стрельцова.

Наконец, оставшиеся вакансии, а их в каждой команде по шесть, займут спортсмены по решению тренеров. Если Кристина Резцова столь же уверенно, как и в Хохфильцене, выступит в Анси, она с полным правом может рассчитывать на wild card. У мужчин защищённым спортсменом сможет стать кто-то из молодых — Эдуард Латыпов или Никита Поршнев. Что касается Дмитрия Малышко, то президент СБР Владимир Драчёв заявил, что его будущее будет зависеть от результатов третьего этапа. Петербуржцу придётся буквально грызть талый французский снег, чтобы отстоять своё место в команде. Но никто не удивится, если «король отборов» и в этот раз соберётся и выполнит задачу-минимум.

Немцы приняли жёсткие меры

Провал сборной Германии, особенно её женской части, на первых двух этапах Кубка мира не остался незамеченным для руководства команды, которое пошло на беспрецедентно жёсткие меры и обновило состав команды ровно наполовину. Каролин Хорхлер и Анна Вайдель отправлены в резервную сборную, Франциска Хильдебранд возьмёт паузу в соревнованиях, а их места займут Янина Хеттих, Марион Дайгентеш и вернувшаяся из декрета Марен Хаммершмидт.

Янина Хеттих Rolf Simeon/imago sportfotodienst/Global Look Press

О невиданном кризисе женской сборной Германии говорит тот факт, что лучшая спортсменка этой страны Франциска Пройсс занимает в общем зачёте лишь 18-е место, а в Кубке наций немки идут шестыми и рискуют потерять максимальную квоту. Если дела пойдут так и дальше, то есть угроза и всему мировому биатлону, ведь львиную долю дохода от продаж билетов, пива, глинтвейна и сосисок на стадионах приносят именно немецкие болельщики. Тут впору вспомнить любимую поговорку бывшего президента СБР Александра Кравцова: «Когда дела в публичном доме идут плохо, меняют девочек, а не двигают мебель». Из других кадровых новостей стоит отметить пропуск этапа Кубка мира одним из лидеров мирового биатлона норвежкой Марте Улсбу-Рёйселанн, а состав мужской команды усилит Фредрик Йесбакк.

Гонка сервисёров

Завтра во время спринтерских гонок температура воздуха в Ле Гран Борнане ожидается на уровне 7--8 градусов тепла. Хотя организаторы уверяют, что им удастся сохранить трассу в приличном состоянии, спортсмены из последних стартовых групп будут в проигрышном положении — бежать им предстоит по каше. Для всех остальных на первое место выйдет подготовка лыж. Не секрет, что на тёплом снегу, а тем более в домашних условиях, лучше всех умеют готовить инвентарь французские сервисёры, а потому у «трёхцветных» есть шанс бросить вызов Йоханнесу Бё.

Россиянам в этой ситуации будет сложнее. Можно только посочувствовать долговязому Никите Поршневу, который в силу своего рейтинга будет вынужден стартовать одним из последних, да и Матвей Елисеев уже заявил, что жаркая погода, тёплый и рыхлый снег для него не совсем подходит.

Надеюсь, что можно будет комбинезон обрезать. Я не просто так постоянно шапку скидываю или повязку, — рассказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».

На юниоров не нашли денег

Финансовые проблемы Союза биатлонистов России отразились на подготовке юниорской команды. Стартующий в среду второй этап Кубка IBU Junior пройдёт без участия россиян. На соревнования в смешанных эстафетах заявлены представители почти 30 стран, в том числе таких экзотических, как Австралия, Македония, Монголия и Греция. Россиян в заявке нет. Более того, некоторые региональные тренеры обеспокоены тем фактом, что перед этим юниоров свозили в горы всего на пять дней, что может не лучшим образом сказаться на их подготовке с методической точки зрения.

Другой новостью стали слухи о возможном приглашении в штаб команды Валерия Польховского, работавшего главным тренером сборной России с 2002 по 2006 год. В последнее время 66-летний Польховский лишь эпизодически работал тренером сборных Белоруссии и Казахстана. По словам Александра Тихонова, он может занять должность главного тренера вместо Анатолия Хованцева.

Сейчас его пытается пропихнуть на должность главного тренера Нуждов (первый вице-президент СБР. — NEWS.ru). Мне кажется, что Польховский и Нуждов — это два интригана, которых нужно держать подальше от российского спорта. Первого за интриги с позором выгнали из Белоруссии и Казахстана, где он долго не задержался, а второй сейчас пытается всем руководить в СБР, сталкивает людей лбами друг с другом, организует травлю тренеров и спортсменов в СМИ и хочет укрепить свои позиции с помощью такого же интригана. Я обращаюсь ко всем нормальным людям с просьбой объявить бойкот этим негодяям, — заявил Тихонов на своём сайте.

Если эти слухи имеют под собой реальные основания, можно только запастись попкорном в ожидании очередного громкого скандала в российском биатлоне и нового витка войны каждого с каждым, как в своё время охарактеризовал положение дел в СБР немецкий специалист Вольфганг Пихлер.