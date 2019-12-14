Кристина Резцова на огневом рубеже Кристина Резцова на огневом рубеже Фото: AP/TASS

Российская биатлонистка Кристина Резцова довольна эстафетной гонкой на втором этапе Кубка мира и испытывает много эмоций после финиша.

У нас второе место, но ощущается, словно одержали победу. Я всем довольна. Я аж расплакалась, потому что было не передать эмоции, — цитирует Резцову ТАСС.

Она отметила, что испытывает гордость за команду и страну.

Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, писал ранее NEWS.ru. За российскую команду выступали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт.

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