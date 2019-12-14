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Тренерский штаб сборной России по биатлону не будет менять состав команды на третьем этапе Кубка мира, который пройдёт во французском Анси.

Изменений не будет, мы решили, чтобы спортсмены на Кубке IBU набирали очки и могли выполнить критерии отбора на этапы Кубка мира в новом году, — цитирует главного тренера сборной России...