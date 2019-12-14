Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что некоторых спортсменок, выступающих на Кубке IBU, в скором времени пригласят в основную сборную для выступления на Кубке мира.
У нас сегодня очень хорошее выступление и на Кубке IBU. Там и Поршнева, и Шевнина идут в лидерах. В ближайшее время мы их пригласим в основную команду, — сказал Драчёв в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее шведская биатлонистка Юханна Скоттхейм выиграла спринтерскую гонку на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднау. Она прошла 7,5 км за 22 минуты 26,6 секунды. Второе место заняла россиянка Ирина Старых (+5,4), бронза у ещё одной представительницы России Анастасии Поршневой (13,5), писал NEWS.ru.
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