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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что при определённых обстоятельствах россияне могут выступить на чемпионате мира по биатлону под флагом страны.

Если дойдёт до судебных разбирательств, то всё затянется и это даст нам возможность выступления на чемпионате мира, — цитирует Драчёва ТАСС. Он отметил, что у СБР хорошие отношения с руководством...