Логинов и Серохвостов пропустят эстафеты на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Тренеры сборной России по биатлону решили выставить на эстафетные гонки, которые пройдут на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, экспериментальные составы. Александр Логинов, выигравший в Германии спринт, и Даниил Серохвостов, финишировавший с 8-м временем, пропустят эстафеты, намеченные на 8 января.

В сингл-миксте Россию представят Антон Бабиков, показавший в спринте шестой результат, и Кристина Резцова, оказавшаяся лучшей из россиянок — седьмой — в женском спринте.

На старт смешанной эстафеты от России выйдут Александр Поварницын (40-е время в спринте), Максим Цветков (52-е), Валерия Васнецова (24-е) и Ирина Казакевич (30-е).

Старт смешанной эстафеты намечен на 13:50 мск, а сингл-микста — на 16:20.

Ранее стало известно, что Александр Логинов выиграл золото в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Спортсмен преодолел 10-километровую дистанцию за 27 минут и 0,8 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. Второе место занял француз Эмильен Жаклен, который с двумя промахами уступил Логинову 6,5 секунды. Бронзу взял Стурла Холм Легрейд из Норвегии. Он допустил один промах и отстал от Логинова на 15,1 секунды.

Россиянин Антон Бабиков занял шестое место. Он стал единственным из топ-10, кто не допустил ни одного промаха.