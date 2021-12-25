Липовая бронза? Справедливо ли Щербакова едет на Олимпиаду

Чемпионат России завершился, а страсти всё не утихают. Пожалуй, главной темой турнира стал не выдающийся прокат Камилы Валиевой, не камбэк Александры Трусовой, а третье место Анны Щербаковой. Бронза действующей чемпионки мира официально (уже опубликован состав на чемпионат Европы) лишила Лизу Туктамышеву третьей Олимпиады. Не все согласны с тем, что Аня должна была оказаться бронзовым призёром турнира. Так ли это на самом деле? Разбираемся в самом спорном эпизоде чемпионате России.

Без ультра-си — на Олимпиаду

Вопросы возникли к произвольным программам девушек. Точнее, к произвольной программе Анны Щербаковой. Лидер прошлого сезона выступила не самым лучшим образом. Фигуристка завалила единственный элемент ультра-си — четверной флип — и допустила ошибку на фирменном каскаде тройной лутц — тройной риттбергер. Однако эти ошибки не особо отразились на её оценках. Фигуристка получила за произвольную 158,10 балла. Та же Туктамышева с двумя трикселями — один в каскаде — получила 153,12. В итоге Аня на третьем месте, Лиза — только на седьмом.

Собственно, эта ситуация и вызвала большой общественный резонанс. Многие журналисты, эксперты, болельщики убеждены, что третье место должно было достаться ученице Мишина. Ниже несколько комментариев на этот счёт.

Известный журналист Василий Уткин: «Как же уродски поступили с Туктамышевой. Прям тьфу».

Американский журналист Дэвид Кейн: «То, что такое выступление Щербаковой позволило ей обойти Туктамышеву на пять очков, — совершенный абсурд. Щербакова как-то гарантировала себе медаль без приземления тройного акселя или исполнения четверного прыжка».

Но не всё так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Есть несколько моментов, на которые необходимо обратить внимание. Во-первых, Лиза тоже не была идеальной в произвольной программе — она допустила ошибку на втором акселе, не доделала одно из вращений. Во-вторых, если брать во внимание не элементы ультра-си, то каскады Лизы дешевле, чем у Ани. Следовательно, это влияет на баллы за технику. В-третьих, ученица Мишина уступила в компонентах почти три балла действующей чемпионке Европы.

Конечно, в идеальном мире наличие элементов ультра-си в программе должно поощряться судьями. Но оценка за программу складывается не только их тройных акселей и четверных прыжков, что в очередной раз подтвердилось на чемпионате России. Да и о чём говорить: Аня обошла по оценкам даже Аделию Петросян с Софьей Самоделкиной. Мало того, что обе фигуристки выдали чистейшие прокаты, так первая ещё выполнила два четверных риттбергера (впервые в истории), а вторая — три квада. У Лизы Туктамышевой с неидеальной произвольной было мало шансов обойти Аню.

Впрочем, проиграла Лиза совсем не в произвольной.

Елизавета Туктамышева Maksim Konstantinov/Global Look Press

Роковое падение

Роковой ошибкой для Лизы стало падение в короткой программе с тройного акселя. Эта ошибка отбросила её очень далеко в короткой программе и на выходе сыграла определяющую роль на попадание фигуристки на Игры. После короткой отставание Лизы от Ани составляло больше десяти баллов. Даже если бы Туктамышева выиграла произволку у Ани, ей было крайне тяжело бороться с ученицей Тутберидзе за бронзу. Это отметила и олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Я думаю, что она поедет на Олимпиаду в качестве первой запасной, по-другому никак. У нас же будет соблюдаться спортивный принцип, а по спортивному принципу она не отобралась. Хотя Аня выглядела сегодня средне. По элементам, по количеству напрыганных прыжков в произвольной Лиза её превзошла. Но Аня заняла итоговое третье место за счёт оценок за короткую, — заявила она в разговоре с NEWS.ru.

В итоге всё так и сложилось: Аня едет на Олимпиаду, Лиза — в запасе.

Анна Щербакова Maksim Konstantinov/Global Look Press

Аня не готова

Однако справедливости ради нужно отметить, что на сегодняшний день Аня совсем не готова к Олимпиаде. Весь сезон фигуристка пребывает не в лучшей форме. И если прошлый сезон она вытаскивала за счёт характера, то в нынешнем сезоне это получается не всегда. У неё стали постепенно исчезать четвертные прыжки из программы. Из двух стабильных в программе не осталось ни одного. Кроме того, Аня стала чаще ошибаться на других прыжках. Например, фирменный каскад тройной лутц — тройной риттбергер у неё в нынешнем сезоне получатся чистым не на всех стартах. Да, Аня — боец. Да, она весь прошлый сезон вытаскивала на характере. Но на сегодняшний день даже Лиза Туктамышева в свои 25 лет выглядит стабильнее.

До Олимпиады, конечно, есть ещё время — чуть больше месяца. За этот период она гипотетически ещё может набрать форму, стабилизировать четверные прыжки. Но если вдруг ей это не удастся сделать, тот её место в тройке сильнейших на Играх может оказаться под вопросом. В Пекине не будет такого щедрого во всех смыслах судейства. Если Аня начнёт ошибаться, то арбитры будут её строго наказывать. Кому охота видеть на пьедестале Игр трёх россиянок? Верно, никому, кроме нас. Так что нам есть из-за чего беспокоиться.