https://static.news.ru/photo/96e986cc-4221-11ea-8a65-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: JOHANNA LUNDBERG/imago-images.de/Global Look Press

Личный тренер Александра Логинова Александр Касперович заявил, что биатлонист сборной России на чемпионате мира намерен взять старт во всех семи возможных гонках. В Антхольце-Антерсельве это будут пять мужских дисциплин, а также смешанная эстафета и синглмикст.

Изначально мы готовы бежать все гонки. Александр готов к этому. Готов бороться в личных гонках и эстафетах. Не хочу предсказывать, где конкретно будут медали. Нам нужно бороться за подиумы, — сказал Касперович в интервью изданию «Спорт день за днём».

Он добавил, что сборная в настоящий момент готовится в Риднау по плану тренеров, свой план есть и у Касперовича. По его словам, «подготовка пройдёт успешно», а нынешним состоянием своего подопечного он доволен, учитывая, что подготовка к сезону у Логинова была смазана из-за травм.

На прошлогоднем чемпионате мира Логинов пробежал шесть гонок из семи, исключением для него стал лишь синглмикст. Россиянин выиграл серебро в спринте и принёс команде бронзу в мужской эстафете. ЧМ-2020 стартует в Италии 12 февраля смешанной эстафетой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что француз Кентен Фийон Майе выиграл гонку с общего старта на шестом этапе Кубка мира в Поклюке. Победитель преодолел дистанцию 15 км за 36 минут 21,5 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, финишировавший на 11-м месте (+1.11,4; 0). Кирилл Стрельцов занял 19-е место (+1.44,2; 1), Александр Логинов — 20-е (+1.49,9; 4).