Легкоатлет Чептегеи установил мировой рекорд в беге на пять тысяч метров

https://static.news.ru/photo/b8d36a6c-de68-11ea-a862-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/JoshuaCheptege1

Легкоатлет Джошуа Чептегеи из Уганды победил в беге на дистанции пять тысяч метров на этапе Бриллиантовой лиги в Монако, установив новый мировой рекорд.

23-летний спортсмен преодолел дистанцию за 12 минут 35,36 секунды. Предыдущий рекорд установил бегун из Эфиопии Кенениса Бекеле в мае 2004 года. Он составил 12 минут 37,35 секунды.

Известно, что Чептегеи является чемпионом мира 2019 года и серебряным призёром мирового первенства 2017 года в беге на десять тысяч метров.

Ранее NEWS.ru писал, что шведский спортсмен Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на международном турнире в Глазго.

Дюплантис преодолел планку на высоте 6 метров 18 сантиметров. Таким образом он побил собственный рекорд, установленный 8 февраля на турнире в Польше. Тогда ему удалось прыгнуть на 6,17 метра.