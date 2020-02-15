https://static.news.ru/photo/6b6e07ac-5009-11ea-8309-fa163e074e61_660.jpg Арман Дюплантис Фото: Aleksandra Szmigiel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шведский спортсмен Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на международном турнире в Глазго.

Дюплантис преодолел планку на высоте 6 метров 18 сантиметров. Таким образом он побил собственный рекорд, установленный 8 февраля на турнире в Польше. Тогда ему удалось прыгнуть на 6,17 метра.

Ранее трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене стала победительницей легкоатлетического турнира «Русская зима» в прыжках в высоту. Ласицкене показала лучший результат сезона в мире, преодолев планку на высоте 205 см, что стало её личным рекордом на соревнованиях в помещении, писал NEWS.ru.