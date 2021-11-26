Латыпов допустил грубейшую ошибку на финише гонки в Эстерсунде

Эдуард Латыпов (Россия) на дистанции индивидуальной гонки на 20 км среди мужчин на I этапе Кубка мира по биатлону сезона-2021

Российский биатлонист Эдуард Латыпов допустил ошибку, пропустив поворот на заключительную прямую во время индивидуальной гонки на 20 км на Кубке мира в шведском Эстерсунде. Тем самым он лишился шансов на попадание в тройку лучших по итогам соревнований.

Во время гонки Латыпов совершил один промах и претендовал на попадание в призёры. На финише он вышел в коридор, который вёл к огневому рубежу. Биатлонист был вынужден вернуться к повороту в нужный створ, из-за чего потерял на финише несколько секунд. По словам комментатора соревнований Дмитрия Губерниева, грубая ошибка стоила спортсмену 20 секунд времени.

Победителем дебютной гонки сезона стал норвежец Стурла Легрейд, который опередил соотечественника Тарьея Бё и француза Симона Дестье. Латыпов только на седьмом месте.

28 ноября на первом этапе Кубка мира по биатлону состоятся соревнования в спринте у мужчин на 10 километров и у женщин на 7,5 километра.

Ранее российский лыжник Александр Большунов заявил, что третье место на этапе Кубка мира свидетельствует о том, что он находится на верном пути. При этом спортсмен отметил, что ему ещё необходимо прибавить в движении.