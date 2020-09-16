Курбанов: не собираюсь быть «наседкой» или папой

Форвард баскетбольного клуба ЦСКА, новый капитан Никита Курбанов в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, как изменилось видение мира в период межсезонья, который из-за пандемии коронавируса длился почти четыре месяца, поделился эмоциями от возвращения на паркет, а также рассказал, как команда приняла новичков Торнике Шенгелию, перешедшего из испанской «Басконии», и Николу Милутинова, присоединившегося из «Олимпиакоса».

«Когда мир остановился, было время посмотреть на свою жизнь под другим углом»

— До старта Единой лиги ВТБ осталось всего несколько недель. Соскучились по баскетболу?

— Конечно, мы соскучились. За всю мою карьеру не припомнится такой длительной паузы без игр, без тренировочного процесса. Думаю, что все с нетерпением ждут начала нового сезона. Всё-таки мы не вчера приступили к тренировкам, так что первая волна «скучания» по баскетболу уже немного прошла. Наверное, сейчас нам больше не хватает игрового адреналина, атмосферы, предматчевых волнений и самих эмоций во время встреч. Так что ждём сезон.

— Это межсезонье получилось довольно сумбурным. Как провели отпуск?

— Времени было достаточно, чтобы отдохнуть и физически, и душевно и вообще осмотреться вокруг себя, посмотреть на многие вещи под другим ракурсом, с другим жизненным ритмом, потому что когда ты находишься в сезоне, во всей работе и рутине, даже если у тебя есть выходной день или свободное время между играми или в полёте, то всё равно все события, которые происходят вокруг тебя, не дают настолько досконально и чутко присмотреться к каким-то рабочим и жизненным моментам. Сейчас, когда весь мир остановился, было достаточно времени посмотреть под разными углами на то, что ты делал, делаешь, куда хочется идти и какие постигать вершины. Мне такая пауза пошла на пользу.

— Не было опасений, что новый сезон начнут позже из-за коронавирусной ситуации?

— На самом деле, конечно же, есть такие небольшие опасения даже на сегодняшний момент в связи с тем, что сама проблема не решена на 100%. Всегда держишь в голове мысль «что, если снова прервётся сезон или что-то случится, что мы опять уйдём на какую-то паузу». Тем самым, наверное, каждый день я стараюсь отдавать себя процессу максимально. Если нам придётся играть определённое количество времени, не знаю, сколько это будет — три или пять месяцев, или у нас будет полноценный сезон, сколько нам положено будет отыграть, то надо полностью отдаваться процессу, потому что неизвестно, что, как и на какой период может произойти и произойдёт ли, что тоже пока не известно. Поэтому, живя в таком негодовании, я принял для себя решение, что не стоит смотреть так далеко вперёд, лучше наслаждаться сегодняшним днём, жить здесь и сейчас, отдавать и получать от этого дня по максимуму какую-то полезную информацию.

Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА Москва

— Ну, с внутренним чемпионатом немного яснее, чем с Евролигой. У вас как раз первая игра на выезде в Испании в октябре. Пока всё идёт по плану?

— Я как игрок особо никакой информации не дам, потому что до нас ничего нового не дошло — есть расписание, игра стоит 1 октября на выезде с «Барселоной». Единственное, с этой ситуацией на Кубке Гомельского немного поменялся состав участников. Поэтому ты сразу делаешь отсылку к Евролиге — а как там всё будет происходить — более развёрнутый ответ даст президент клуба.

— Не сильно расстроились из-за заявленных команд на предстоящий Кубок?

— Я бы предпочёл предсезонные игры проводить с «Панатинаикосом» и «Црвеной Звездой», нежели с нашей молодёжкой, никому не в обиду. Просто впереди у нас сложный сезон Евролиги, и стартуем мы сразу против каталонцев, и, конечно же, предсезонные матчи хочется играть с сильными соперниками, пробуя свои силы на них. Эти матчи дают реальную картину, над чем нужно работать, в какой кондиции находится команда, поэтому есть небольшое разочарование, но, опять же, так сложилась ситуация, и мы будем рады сыграть с любыми соперниками на данный момент, которые могут приехать и участвовать. Наверное, на данный момент — это сопровождающая часть тренировочного процесса, ты не можешь две-три недели просто тренироваться, обязательно нужно играть. Постоянное нахождение только в тренировочном процессе может негативно сказаться на ментальном состоянии игроков.

«Капитан — это всегда ответственность»

— Команда в этом сезоне потеряла капитана Кайла Хайнса. На кубке Невы повязка была именно у вас. 13 сентября ЦСКА окончательно определился и объявил нового кэпа. Как восприняли?

— Воспринял с большой радостью, благодарностью клубу и команде за доверие, благодарностью тренеру, который, опять же, тоже принимал участие в этом решении, общаясь с президентом. Так сложилось, что выбор пал на меня. Стоит поблагодарить за оказанное доверие. Даже не знаю, что добавить. Это новый вызов в моей жизни и в карьере, поэтому придётся справляться. Хорошо, что у нас прекрасная команда и партнёры, каждый из которых, в принципе, достоин быть капитаном.

— Больше ли это накладывает ответственности? Или в целом ничего не поменялось?

— Конечно, это определённая ответственность, обязательное сопровождение такого статуса. Ты не можешь быть капитаном и говорить: «Да мне всё равно, ну, окей», — нет. Капитан — это всегда ответственность, как любой начальник или директор. Я не начальник, конечно, но капитан — это определённый статус и доверие игроков, лично для себя воспринимаю так, что не должен подвести ребят в каких-то моментах. Наверное, в статусе капитана не умею говорить про эти все вещи, потому что не имею должного опыта.

«Лояльно приняли Милутинова и Шенгелию в ряды армейцев»

— Громкие уходы ЦСКА восполнил не менее громкими трансферами. К вам присоединились Никола Милутинов и Торнике Шенгелия. Как приняли ребят? Они приехали на первые сборы позже?

— Нет, мне кажется, они приехали вовремя. Не могу сказать по числам, но команда собралась без особых задержек, все игроки прибыли практически в одно время.

Это такие два баскетболиста, которых не надо представлять ни болельщикам, ни самим игрокам, потому что мы много раз встречались на паркете. Что Шенгелия, что Милутинов заслужили авторитет в Европе среди игроков, мы прекрасно знаем, на что они способны. Думаю, что такого рода баскетболисты не нуждаются в представлении. Наверное, и добавить уже что-то тяжело, тем более они оба играли с нашими ребятами в одних командах ранее: Милутинов в «Олимпиакосе» с теми же Янисом Стрелниексом и Дэниэлем Хэкеттом, а Шенгелия играл с Йоханнесом Фогтаманном, Майком Джеймсом и Дэрраном Хиллиардом. Поэтому, в принципе, мы все заведомо знакомы друг с другом. Ребята, кто старожилы клуба, назовём это так, кто не первый год в команде, помогли и помогают до сих пор решать какие-то вопросы, чтобы они как можно быстрее почувствовали себя комфортно в коллективе. Я думаю, для них никаких проблем не было вписаться в нашу систему.

— У футболистов принят так называемый коридор, через который пробегает новичок. Какие фишки в баскетболе?

— Раньше всегда устраивались открытия сезонов, на которых новички клуба делали подобные вещи: кто-то пел, кто-то играл на чём-то, кто-то выполнял конкурсы — это называлось посвящением игроков в клуб. Мне очень нравилась традиция, когда в конце надевали каски и выпивали что-то очень похожее на спиртной напиток из фляги, но, к сожалению, в этом году открытия не будет. А коридоры мы не делали внутри клуба, можно сказать, мы их спокойно и лояльно поприветствовали и приняли в ряды армейцев.

Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА Москва

«Две победы над „Химками“ не повод для гордости»

— Первое время вы тренировались без главного тренера Димитриса Итудиса. Ощущали ли вы его отсутствие, или всё-таки благодаря видеосвязи на команде это никак это не сказалось?

— Получилось так, что на первой тренировке по видеосвязи тренер нас поприветствовал, и дальше мы работали с его ассистентами, с которыми давно знакомы. Я не скажу, что мы чувствовали какую-то огромную разницу, потому что всё-таки специалисты работают с наставником уже очень давно. Для нас это очень хороший опыт поработать под руководством ассистентов, потому что, несмотря на общую тренерскую систему, которую доносят до спортсменов, они каждую ситуацию видят всё равно под своим углом. Процесс предсезонных тренировок прошёл очень интересно, но, конечно, мы с нетерпением ждали, когда тренер поправится и приедет.

— Сколько времени вам потребовалось, чтобы вернуться в оптимальную форму, учитывая такой длительный перерыв?

— Такая большая пауза на самом деле дала возможность игрокам приехать в оптимальной форме для того, чтобы начать тренироваться. Мало кто из профессиональных игроков за время такой длительной паузы все эти четыре месяца просто лежал на диване. Все приехали в достаточно хорошей форме, чтобы избежать мелких травм, которые, к сожалению, часто случаются, когда спортсмен прибывает немного расслабленным или не подготовленным к началу сезона.

— Вы провели две контрольные встречи с главным соперником — «Химками», одержали уверенные победы. За счёт чего удалось обыграть противника?

— Эти игры не показывают полной картины как нашей, так и «Химок», потому что у соперника, во-первых, не приехали ещё два игрока основного состава, на второй встрече отсутствовали ещё несколько ребят — ни Алексей Швед, ни Сергей Карасёв не участвовали в матче. В этом плане эти игры шли больше на пользу нам в том плане, что мы сменили тренировочный процесс на игровой, через который нарабатываем ту связь и комбинации, которые необходимы. Мы сделали акцент больше на наши проблемы, подготовку. Это всё привело к победам, но, опять же, повторюсь, для нас было важно поймать игру и наработать внутренние связи. Всё-таки была большая пауза, и необходимо время, чтобы вновь наработать комбинации. Через такие игры мы пробуем и смотрим, как всё работает. Тем более к нам приехали два лучших игрока на ключевые позиции, которые постоянно находятся во взаимодействии. Мы просто взяли максимум пользы от этих игр, несмотря на то, что «Химки» были не в полном составе. Результат в две победы не повод, чтобы гордиться, что мы обыграли подмосковный коллектив на предсезонке. Мы также играли против МБА, тоже такая смена тренировочного ритма.

«Не собираюсь быть „наседкой“ или папой для молодых игроков»

— В команде немало молодых ребят. Чувствуете себя неким учителем для них? Часто вообще обращаются с какими-то вопросами?

— Нет, я не чувствую себя учителем, потому что есть тренер. Возможно, у меня функция больше в том, что я помогаю, если у ребят какая-то проблема, или надо подсказать, как действовать в том или ином моменте, или донести тренерские идею и пожелания, чтобы они воплотили это на площадке. Учить я никого не собираюсь ни в коем случае, потому что для этого есть главный тренер, много помощников, которые могут научить игровым моментам. Но я всегда открыт для помощи, если они ко мне подойдут и обратятся. Быть «наседкой» или папой для них тоже не собираюсь. В этом плане пусть они чувствуют себя свободно и комфортно.

Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА Москва

«Не понимаю, когда говорят, что мы собрали супер-пупер команду»

— Говорят, что у ЦСКА в этом сезоне нет конкурентов ни во внутреннем чемпионате, ни в Европе. На вашем фоне соперники не усилились, а, напротив, ослабли. Согласны с утверждением?

— Мне порой кажется, что специально наговаривают. Не понимаю, для чего каждый год напускают вот это «у ЦСКА самый большой бюджет», «самый сильный состав за последние 10-15 лет». Мы через всё это проходим ежегодно, я всегда говорю, что надо отталкиваться от результата. У нас очень приличный боевой состав, хорошие ребята, есть всё для того, чтобы показать максимальный результат. Остаётся дело за нами, как всё это воплотим в нынешнем сезоне. Зачем смотреть и говорить каждый год про нас? Неужели кто-то хочет сказать, что у «Барселоны» плохая команда в новом сезоне? Или сказать, что у тех же «Химок» плохая команда? Я не понимаю, когда говорят, что у ЦСКА самый сильный состав за последние 30 лет. Давайте вспомним 2012 год, когда у нас были Андрей Кириленко, Рамунас Шишкаускас, Виктор Хряпа — тогда говорили то же самое. И это всё закончилось, мы знаем, чем (в финале четырёх Евролиги сезона 2011/12 московский ЦСКА уступил греческому «Олимпиакосу» с разницей в одно очко (61:62). — NEWS.ru). Так что не понимаю, когда говорят, что мы в этом году собрали супер-пупер команду.

— Как думаете, почему это происходит?

— Не знаю. Мне кажется, что, если наступает тот момент в сезоне, когда мы проигрываем, или команда, вещающая подобное, побеждает нас, для них, наверное, это ещё большее внутреннее упоение. Но это чисто по моим ощущениям.

— На протяжении прошлого сезона вы не раз попадали в нарезки лучших моментов Евролиги: данки, блок-шоты. Кого в этом сезоне хотели бы добавить в свою «коллекцию», через кого хотели бы забить сверху?

— На самом деле я не скажу, что являюсь частым гостем всех этих хайлайтов, так что и не ставлю цель на сезон, что я через кого-то хочу забить сверху или кому-то поставить блок-шот, это секундный момент в игре, когда появляется возможность и ты её используешь. Другое дело, насколько ты сам будешь готов использовать этот момент, не испугаться, когда тебя будет встречать центровой, и не просто бросить, а постараться забить через него сверху. Бывает, сама ситуация складывается так, что тебе выгодно это сделать и просто более удобно. Поэтому я остаюсь тем же Никитой Курбановым и стараюсь каждый матч по возможности такими элементами порадовать и себя, и болельщиков. Как сложится.