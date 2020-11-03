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Кубок мира по хоккею с мячом среди клубов в Красноярске отменён

19:38, 03 ноября 2020
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Кубок мира по хоккею с мячом среди клубов 2020 года в Красноярске отменён на фоне пандемии коронавируса, следует из сообщения пресс-службы Международной федерации бенди (FIB).

Турнир должен был состояться с 17 по 20 декабря.

Первоначально ожидалось, что в мероприятии примут участие до 14 команд, в том числе красноярский «Енисей» и московское «Динамо».

Ранее NEWS.ru писал, что регулярный чемпионат НХЛ — 2020/21 может пройти в сокращённом формате, каждый клуб проведёт минимум 48 матчей.

Как уточняется, на сегодняшний день это минимальное число игр, которое готова рассмотреть НХЛ.

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