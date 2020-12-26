«Каждый раз проверяю винтовку»: жертва конфуза в Европе стала лучшей в РФ

Воспитанница старшего тренера сборной России Михаила Шашилова Тамара Воронина выиграла спринт на этапе Кубка России в Чайковском. В отсутствие вызванных на сбор национальной команды опытных Ларисы Куклиной и Татьяны Акимовой. После гонки она ответила на вопросы спецкора NEWS.ru, рассказала о курьёзной ситуации на Кубке мира, оценила свою готовность к международным стартам и объяснила, насколько ей стало легче с приходом в команду Михаила Шашилова.

«На Кубке мира чувствую себя уже увереннее»

— Расскажите, как сложилась для вас эта гонка?



— Гонка прошла удачно. Удалось чисто отстрелять на рубеже и быстро бежать по дистанции. Я довольна. Лыжи работали отлично, за что спасибо сервису.

— Что было самым сложным в гонке?



— Перестроиться по времени и собраться на рубеж, чтобы хорошо отработать. Для биатлониста очень важен правильный настрой и хорошее настроение.

— Как вы отнеслись к тому, что тренеры отправили вас на отборочные соревнования?



— Страха не было. Хорошо, что есть возможность участвовать в стартах и бороться.

— Почему вы отказались от старта в индивидуальной гонке? Это ваше решение или Михаила Шашилова?



— Мы вместе с ним решили пропустить эту гонку, перестроиться на местное время и лучше подготовиться к спринтам.

— Вас не смущает, что вы потеряли возможность набрать очки для попадания на Кубок мира, пропустив целую гонку?



— Да, но мы решили сделать так, потому что считаем, что это лучшее решение.

— Какое впечатление на вас произвёл Кубок России, где вы обыграли ходом почти всех соперниц, а на Кубке мира вам объективно тяжело?



— Я всегда выхожу с одним настроем — работать, бороться и получать удовольствие от гонки.

Тамара Воронина Сергей Булкин/NEWS.ru

— Как вам удалось на стрельбище справиться с таким непростым ветром?



— На стойке мне немного повезло, потому что он стих. Получилось отработать без порывов. Но всё равно надо следить за флажками и контролировать ситуацию.

— За винтовкой перед стартом теперь внимательнее следите, чтобы не повторился конфуз, как в Хохфильцене?



— Да, сейчас я её всё время проверяю.

— Что почувствовали в тот момент, когда открутившийся диоптр сломал вам гонку?



— Была зла на себя, потому что не проверила винтовку вовремя и допустила те ошибки, которые нельзя допускать.

— Сильно расстроились из-за того, что в последующих стартах пришлось из-за этого сидеть в запасе?



— Конечно, расстройство было, но удалось посмотреть гонки и поболеть за нашу команду. Всё равно я чувствовала себя участником Кубка мира.

— Это ваш второй старт сезона на Кубке мира. В этом году вы чувствуете себя сильнее и более подготовленной к такому уровню?



— Да, уже знаешь, как себя вести, чувствуешь себя увереннее на уже знакомых дистанциях. Атмосфера становится более привычной.

— Вам стало легче после того, как ваш личный тренер Шашилов стал старшим тренером сборной и постоянно находится рядом с вами?



— Да, это даёт большую уверенность и поддержку.

«В этот раз я готова стартовать на Кубке мира»

Наталья Гербулова ещё два года назад на декабрьском отборе выполнила критерии для попадания на Кубок мира, но, посовещавшись с отцом, отказалась от стартов. Сейчас она чувствует себя готовой к основному составу сборной. В спринте она заняла второе место, но в борьбе на последнем круге уступила Тамаре Ворониной.

— Как прошла гонка для вас?



— Гонка сложилась весьма удачно сегодня, без промахов. На пристрелке был достаточно сильный ветер в сравнении с предыдущими днями. Но я считаю, что всё получилось хорошо.

— Стрельба была самым сложным на этапе?



— Когда выходишь на старт, всё сложно. Везде надо терпеть и стараться, следить за собой и своими действиями.

— Можете сравнить, где вам интереснее выступать, в Ижевске или в Чайковском?



— В Ижевске у меня всегда получалось хорошо, но и тут нормально. Везде надо стараться, трудиться и бежать.

— Как складывалась для вас подготовка к сезону?



— Изначально у нас был карантин, но с моим тренером дома не отдохнёшь и на самоизоляции, так как тренер у меня отец, и я всегда была под присмотром. В дальнейшем готовилась под руководством Сергея Александровича Коновалова и Евгения Николаевича Куваева в резервной сборной России. Они переживают за нас и делают всё для достижения результата.

— Сейчас вы настраиваетесь на Кубок IBU или думаете о Кубке мира?



— В данный момент у меня мысли о следующем спринте, а что будет дальше, мы посмотрим.

— Два года назад у вас в Ижевске были отличные результаты, но вы с отцом решили, что стартовать на Кубке мира пока рано. За два года прибавилось опыта и уверенности в себе?



— Да, я стала повзрослее и сейчас, если я отберусь на Кубок мира, то выберу стартовать там.

— К этому старту вас готовили региональные тренеры или Коновалов?



— В декабре я готовилась по планам Коновалова и Куваева, но уже здесь, в Чайковском, на пристрелке и по ходу гонки мне помогала моя красноярская команда.

— Из-за отмены декабрьских этапов Кубка IBU вам было тяжелее входить в сезон, чем обычно?



— Всегда входишь в сезон примерно одинаково, но в этом году мы были немного расстроены, что не было шансов проявить себя в Европе. Кстати, я смотрю ваш блог на youtube.

— Вам нравится?



— У каждого своё мнение, и в каких-то моментах вы говорите чистую правду. Это очень похвально.