Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева рассказала о взаимоотношениях спортсменок в группе тренера Этери Тутберидзе.
Не могу сказать, что мы такие друзья, которые каждый день вместе ходят в кино. Но все хорошо общаются друг с другом. Никто ни у кого не ломает коньки, — цитирует Турсынбаеву QAZSPORT.
Ранее NEWS.ru писал, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поблагодарила тренерский штаб Этери Тутберидзе, воспитанницы которой заняли весь пьедестал на чемпионате Европы. Алёна Косторная завоевала золотую медаль, Анна Щербакова — серебряную, а Александра Трусова — бронзовую.
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