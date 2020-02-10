Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Российский бобслеист Ростислав Гайтюкевич может отказаться от участия в чемпионате мира из-за усталости.

На этой неделе Гайтюкевичу предстоит стартовать на этапе Кубка мира в Сигулде. Но уже сейчас могу сказать, что Ростислав очень вымотан, у него было уже 20 стартов, а должного восстановления...