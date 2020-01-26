https://static.news.ru/photo/dbce2518-400f-11ea-8772-fa163e074e61_660.jpgТатьяна ТарасоваФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поблагодарила тренерский штаб Этери Тутберидзе, воспитанницы которой заняли весь пьедестал на чемпионате Европы. Алёна Косторная завоевала золотую медаль, Анна Щербакова — серебряную, а Александра Трусова — бронзовую.
Хочется поблагодарить педагогов, которые подготовили таких девочек, которые развивают фигурное катание. Они двигают фигурное катание на какую-то небывалую высоту, — сказала в эфире Первого канала Тарасова.
Как писал NEWS.ru, Тутберидзе жёстко отреагировала на критику со стороны Евгения Плющенко и Татьяны Тарасовой в адрес её подопечной Алины Загитовой, которая решила поставить свою карьеру на паузу. Тутберидзе написала Тарасовой, что за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Тренерский штаб призвал уважать решение величайшей спортсменки и не давать ей советов по поводу её будущего.