Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На проходящих в австрийском Граце соревнованиях впервые с 2006 года спортсмены из России забрали все золотые медали чемпионата.

Первые места заняли: спортивная пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, спорстмены-одиночники Дмитрий Алиев и Алёна Косторная. В 2006 году победили Евгений Плющенко, Ирина...