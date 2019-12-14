https://static.news.ru/photo/21f947e8-1ea5-11ea-af1e-fa163e074e61_660.jpg Даниил Глейхенгауз, Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на критику со стороны Евгения Плющенко и Татьяны Тарасовой в адрес её подопечной Алины Загитовой, которая решила поставить свою карьеру на паузу.

Ранее спортсменка сообщила, что решила приостановить свои выступления на соревнованиях. Она отметила, что остаётся на льду, будет тренироваться, чтобы участвовать в шоу.

Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много её критиковали, — написала команда Тутберизде в Instagram.

Кроме того, тренерский штаб опроверг заявление Плющенко. Он предположил, что Загитова сделала паузу, чтобы найти другого наставника.

Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов. Вам не удалось заманить к себе Алину, как бы вы не пытались унизить нас в её глазах, — подчеркнула Тутбериздзе, добавив, что спортсмен сам должен воспитать хоть одного фигуриста.

Тренерский штаб призвал уважать решение величайшей спортсменки и не давать ей советов по поводу её будущего.

Как писал NEWS.ru, чемпионка мира 1999 года по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру.